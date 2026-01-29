Δυστύχημα Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ελλάδα επιστρέφουν σήμερα δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν 28χρονο οι οποίοι θα ταξιδέψουν αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη.

Στις εικόνες που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ φαίνεται η έξοδος από το νοσοκομείο του 20χρονου Κώστα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.





Ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος (Κώστας), ο οποίος εγχειρίστηκε χθες, δεν πετά σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος που πραγματοποιεί τον επαναπατρισμό απογειώθηκε το πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο τραυματίες αναμένεται να διακομιστούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία. Ένας ακόμη 20χρονος τραυματίας, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, παραμένει στη Ρουμανία.

Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταφορά στην Ελλάδα των επτά σορών των θυμάτων του δυστυχήματος. Όπως έχει ανακοινώσει σύνδεσμος φίλων του ΠΑΟΚ, φίλαθλοι του συλλόγου προγραμματίζουν να βρεθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τις σορούς.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του βαν με φορτηγό. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα, με βάση βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις επιζώντων.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται τεχνική βλάβη, πιθανή αδιαθεσία του οδηγού, καθώς και απόσπαση προσοχής. Παράλληλα, αναφορές γίνονται και στις συνθήκες του οδικού άξονα DN6, στον οποίο συνέβη το δυστύχημα, ένας δρόμος με αυξημένο αριθμό ατυχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία ρουμανικών μέσων ενημέρωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



