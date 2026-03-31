Δυτική Αχαΐα: Πέταξαν το χρηματοκιβώτιο στη… θάλασσα – Σφίγγει ο κλοιός για τους τρεις δράστες

Ο κλοιός έχει σφίξει γύρω από τους αλλοδαπούς ληστές, οι οποίοι πάντως εξακολουθούν να κινούνται αμέριμνοι στην περιοχή

31 Μαρ. 2026 16:30
Pelop News

Σφίγγει ο κλοιός και το Tμήμα Ασφαλείας της Κάτω Αχαΐας είναι πολύ κοντά στην εξιχνίαση της θρασύτατης ληστείας, η οποία έγινε τα χαράματα της περασμένης Παρασκευής στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας.

Ως γνωστόν, τρεις δράστες «εισέβαλαν» σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου ακινητοποίησαν μια 46χρονη γυναίκα και τη 15χρονη κόρη της. Οι τρεις ληστές ήταν καλά ενημερωμένοι και «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας, αφού προηγουμένως με απειλές και βία είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από την γυναίκα τους κωδικούς του.

Σύμφωνα με οι ηλεγμένες πληροφορίες της «Π», το χρηματοκιβώτιο βρέθηκε σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι όπου έγινε η ληστεία και συγκεκριμένα σε παραθαλάσσια περιοχή των Νιφορεΐκων. Ηταν φυσικά άδειο αφού οι δράστες από την πρώτη στιγμή το είχαν ανοίξει και είχαν αφαιρέσει 7.000 ευρώ και τιμαλφή αξίας 3.000 ευρώ.

ΨΑΡΕΥΕ
Οι έρευνες της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας επικεντρώθηκαν από την αρχή σε υπόπτους που ήταν σε θέση να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, την ύπαρξη χρηματοκιβωτίου, αλλά και το γεγονός ότι ο σύζυγος και πατέρας της οικογένειας απουσίαζε εκείνη τη νύχτα από το σπίτι. Συγκεκριμένα, ο άντρας είναι επαγγελματίας ψαράς και είχε ανοιχθεί με την μηχανότρατά του στον Πατραϊκό Κόλπο για τα προς το ζην.

ΓΕΙΤΟΝΕΣ
Μια άλλη καθοριστική λεπτομέρεια αφορά την εθνικότητα των δραστών και των θυμάτων. Ολοι τους έλκουν την καταγωγή τους από γειτονική χώρα. Οι αρχές Ασφαλείας δεν προχωράνε σε πρόσθετες διαρροές γιατί η υπόθεση της εξιχνίασης βρίσκεται σε κρίσιμη φάση και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται το οποιοδήποτε λάθος, που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο τους.

ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ
Το βέβαιο είναι ότι ο κλοιός έχει σφίξει γύρω από τους αλλοδαπούς ληστές, οι οποίοι πάντως εξακολουθούν να κινούνται αμέριμνοι στην περιοχή, νομίζοντας ότι έχουν διαπράξει την «τέλεια ληστεία». Ωστόσο, από τα βίντεο τα οποία έχουν αξιοποιηθεί από τους ειδικούς της Ασφάλειας ταιριάζει απόλυτα ο σωματότυπος των τριών ληστών με τους τρεις βασικούς υπόπτους. Μάλιστα, ο ένας τουλάχιστον εξ αυτών είναι σεσημασμένος, καθώς έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Η ενίσχυση του Τμήματος Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας, με αφορμή και την εν λόγω ληστεία, αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη, καθώς η περιοχή παρουσιάζει πολλές παραβατικές ιδιαιτερότητες εξαιτίας της διαμονής εκεί πολλών εργατών γης, από την Ασία, όπως και αλλοδαπών από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.
Το «μίγμα» δε, γίνεται περισσότερο «εκρηκτικό» καθώς είναι πολυπληθής η παρουσία και κατοίκων Ρομά, κάποιοι από τους οποίους ρέπουν στην παρανομία.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
Η τελευταία ληστεία προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα με θύματα μητέρα και ανήλικη κοπέλα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.
Είναι, ωστόσο, διάχυτη η αίσθηση ότι παρουσιάζονται ενισχυμένα τα αντανακλαστικά της τοπικής ΕΛΑΣ και ευελπιστούν εν τέλει οι κάτοικοι της περιοχής ότι θα μειωθούν οι δείκτες της εγκληματικότητας Δυτική Αχαΐα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ