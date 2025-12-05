Δυτική Ελλάδα: Από τις πρώτες στη χώρα που ανοίγουν τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά πρώτη και οργανωμένα στη διαμόρφωση θέσεων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034, πραγματοποιώντας ευρεία διαβούλευση σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία με όλους τους κρίσιμους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα.

05 Δεκ. 2025 13:47
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μεταξύ των πρώτων φορέων που άνοιξαν οργανωμένα τον διάλογο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2028–2034. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκταρίου Φαρμάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, καθώς επίσης με την υποστήριξη των υπηρεσιακών παραγόντων και των επιστημονικών συνεργατών της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε σειρά στοχευμένων συναντήσεων και ημερίδων σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.

Οι δράσεις έφεραν στο ίδιο τραπέζι όλους τους κρίσιμους φορείς: διαχειριστικές αρχές, δημάρχους, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, επιμελητήρια, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, μελετητές και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να διαμορφωθεί έγκαιρα μια τεκμηριωμένη, ρεαλιστική και ενιαία περιφερειακή θέση για τη νέα ΚΑΠ, βασισμένη στα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες των παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας.

Η  Περιφέρεια Δυτικής ανέλαβε την πρωτοβουλία και δημιούργησε το πλαίσιο ώστε ο αγροτικός κόσμος, οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών, οι γεωτεχνικοί και η επιστημονική κοινότητα να έχουν λόγο από την αρχή στη χάραξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των βασικών θεσμών του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος:

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας

– Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας

– Αναπτυξιακές εταιρείες

– Δήμοι των τριών Π.Ε.

– ΓΕΩΤΕΕ και επαγγελματικοί φορείς γεωπόνων

– Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και ΕΘΕΑΣ

– ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών και ερευνητικά κέντρα

– Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ

– Ειδικοί, μελετητές και στελέχη της αγοράς

Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη σχεδιάσει να συνεχίσει τον διάλογο και τις σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με σκοπό οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Η ΠΔΕ επιδιώκει να μεταφέρει την εμπειρία και τα συμπεράσματα των περιφερειακών διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο, ώστε η φωνή των παραγωγών και των τοπικών φορέων να ενισχύσει τον κεντρικό σχεδιασμό.

Με τις δράσεις αυτές, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έκανε το αυτονόητο: ξεκίνησε νωρίς, ακούει όσους βρίσκονται στην παραγωγή και πρόκειται να στηρίξει με στοιχεία και τεκμηρίωση τις θέσεις που θα επηρεάσουν την αγροτική οικονομία της χώρας την επόμενη δεκαετία.

