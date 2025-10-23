Δυτική Ελλάδα: Διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών φορέων βρίσκονται κατηγορούμενοι

Κίνδυνος ακόμα και φυλάκισης για διευθυντές και προϊσταμένους, χωρίς καν να έχουν δόλο

Δυτική Ελλάδα: Διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών φορέων βρίσκονται κατηγορούμενοι
23 Οκτ. 2025 20:00
Pelop News

Σοβαρό πρόβλημα έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στη δημόσια διοίκηση, καθώς όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπως διευθυντές υπηρεσιών, τεχνικών έργων ή πολιτικής προστασίας, βρίσκονται ολοένα και πιο συχνά κατηγορούμενοι για περιστατικά που δεν μπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια, τα κονδύλια λιγοστά και οι υποδομές συχνά εγκαταλελειμμένες. Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι -μια πλημμύρα, ένα ατύχημα, ακόμη και μια λακκούβα στον δρόμο- οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών οδηγούνται στα δικαστήρια για «παράλειψη καθήκοντος».

Κώστας Κρεμμύδας

Κώστας Κρεμμύδας

Ο δικηγόρος Κώστας Κρεμμύδας, που έχει υπερασπιστεί πολλούς τέτοιους υπαλλήλους, εξηγεί: «Εχω δει ανθρώπους να κατηγορούνται χωρίς να έχουν καμία πραγματική ευθύνη. Το δικαστήριο συχνά δεν αντιλαμβάνεται ότι ο υπάλληλος δεν έχει ούτε τα μέσα ούτε το προσωπικό να αποτρέψει τέτοια περιστατικά».

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχει υπό την εποπτεία της περίπου 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Οι διευθυντές υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν έλεγχο κάθε 15 ημέρες σε όλους τους δρόμους, κάτι πρακτικά αδύνατο. Παρ’ όλα αυτά, όταν συμβεί ένα ατύχημα ή υπάρξει ζημιά, βρίσκονται στο εδώλιο με την κατηγορία ότι «δεν μερίμνησαν».

Μετά τις τελευταίες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, η ευθύνη τους είναι πλέον ξεκάθαρη και οι ποινές βαριές. Ενας καταδικασμένος υπάλληλος κινδυνεύει όχι μόνο να χάσει την περιουσία του αλλά και να βρεθεί στη φυλακή. Το κράτος και οι δήμοι δεν μπορούν να τους προστατεύσουν, αφού συνήθως τους παρέχουν μόνο έναν δικηγόρο, αφήνοντάς τους να παλεύουν μόνοι για να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ολοένα και περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι σκέφτονται να αρνηθούν θέσεις ευθύνης.
«Κανείς δεν θα θέλει να γίνει διευθυντής ή προϊστάμενος όταν γνωρίζει ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος για κάτι που δεν φταίει», λέει ο κ. Κρεμμύδας.

Αν το νομοθετικό πλαίσιο δεν αλλάξει άμεσα, η δημόσια διοίκηση κινδυνεύει να μείνει χωρίς στελέχη σε νευραλγικές υπηρεσίες. Γιατί ποιος θα αναλάβει να κρατήσει όρθιο το κράτος, όταν η ίδια η υπηρεσία του μπορεί αύριο να τον οδηγήσει στο εδώλιο;
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:14 Κλήση στην Εθνική για την Ελενα Στεφόπουλου της ΠΓΕ
20:12 Κακοκαιρία: Έπεσαν 18.000 κεραυνοί! Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο 
20:02 Με όνειρο «τρελό» ο Σωτήρης Μιχόπουλος ρίχνεται στη μάχη του Παγκόσμιου!
20:00 Δυτική Ελλάδα: Διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών φορέων βρίσκονται κατηγορούμενοι
19:50 Όλα τα βλέμματα στην μασκοφόρα κόρη του Οσιμέν, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Καιρός: Διπρόσωπος και αύριο (24/10/2025), βροχές, ακραία φαινόμενα, αλλά και 27 βαθμοί!
19:29 «Είχε περίεργη συμπεριφορά με ανήλικα αγόρια, τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια» αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Σεισμός στο ΝΒΑ με 31 συλλήψεις για παράνομο στοιχηματισμό! ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Πελεκούδας στον peloponnisos Fm: «Στόχος η καθιέρωση του Boxing Empire»
19:00 Κοινή αγωνία Μπακογιάννη-Βενιζέλου για εθνική συνεννόηση από την Πάτρα
18:58 Χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη
18:55 «Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει» αποκαλυπτική μαρτυρία 24χρονου για Γκάζι
18:55 Προσφορά 130 στολών πυρόσβεσης στις εθελοντικές οργανώσεις της Δυτικής Ελλάδας
18:46 Από την Παναχαϊκή έγινε επαγγελματίας στον ΟΦΗ
18:37 Πέντε νέοι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα
18:26 Θεσσαλονίκη: Κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο της πόλης
18:23 Ι. Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Χρειάζεται πολιτική στήριξη για την ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης
18:21 Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ
18:09 «Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη» σοκάρει η μαρτυρία 20χρονης για το Γκάζι
18:00 Το «ΟΧΙ» Σμαραγδή – «Καποδίστρια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ