Δυτική Ελλάδα: Διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών φορέων βρίσκονται κατηγορούμενοι

Σοβαρό πρόβλημα έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στη δημόσια διοίκηση, καθώς όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπως διευθυντές υπηρεσιών, τεχνικών έργων ή πολιτικής προστασίας, βρίσκονται ολοένα και πιο συχνά κατηγορούμενοι για περιστατικά που δεν μπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια, τα κονδύλια λιγοστά και οι υποδομές συχνά εγκαταλελειμμένες. Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι -μια πλημμύρα, ένα ατύχημα, ακόμη και μια λακκούβα στον δρόμο- οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών οδηγούνται στα δικαστήρια για «παράλειψη καθήκοντος».

Ο δικηγόρος Κώστας Κρεμμύδας, που έχει υπερασπιστεί πολλούς τέτοιους υπαλλήλους, εξηγεί: «Εχω δει ανθρώπους να κατηγορούνται χωρίς να έχουν καμία πραγματική ευθύνη. Το δικαστήριο συχνά δεν αντιλαμβάνεται ότι ο υπάλληλος δεν έχει ούτε τα μέσα ούτε το προσωπικό να αποτρέψει τέτοια περιστατικά».

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχει υπό την εποπτεία της περίπου 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Οι διευθυντές υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν έλεγχο κάθε 15 ημέρες σε όλους τους δρόμους, κάτι πρακτικά αδύνατο. Παρ’ όλα αυτά, όταν συμβεί ένα ατύχημα ή υπάρξει ζημιά, βρίσκονται στο εδώλιο με την κατηγορία ότι «δεν μερίμνησαν».

Μετά τις τελευταίες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, η ευθύνη τους είναι πλέον ξεκάθαρη και οι ποινές βαριές. Ενας καταδικασμένος υπάλληλος κινδυνεύει όχι μόνο να χάσει την περιουσία του αλλά και να βρεθεί στη φυλακή. Το κράτος και οι δήμοι δεν μπορούν να τους προστατεύσουν, αφού συνήθως τους παρέχουν μόνο έναν δικηγόρο, αφήνοντάς τους να παλεύουν μόνοι για να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ολοένα και περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι σκέφτονται να αρνηθούν θέσεις ευθύνης.

«Κανείς δεν θα θέλει να γίνει διευθυντής ή προϊστάμενος όταν γνωρίζει ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος για κάτι που δεν φταίει», λέει ο κ. Κρεμμύδας.

Αν το νομοθετικό πλαίσιο δεν αλλάξει άμεσα, η δημόσια διοίκηση κινδυνεύει να μείνει χωρίς στελέχη σε νευραλγικές υπηρεσίες. Γιατί ποιος θα αναλάβει να κρατήσει όρθιο το κράτος, όταν η ίδια η υπηρεσία του μπορεί αύριο να τον οδηγήσει στο εδώλιο;

