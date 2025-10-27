Δυτική Ελλάδα: Λάμψη και έμπνευση στην απονομή του 2ου Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Με ιδιαίτερη επιτυχία, παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και εκπροσώπων της Πρεσβείας της Ινδίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, η τελετή απονομής βραβείων του 2ου Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Film Office Western Greece σε συνεργασία με την Karan Creative Media.

Φέτος ο διαγωνισμός συγκέντρωσε συνολικά 60 συμμετοχές και πραγματοποιήθηκαν τέσσερα δωρεάν masterclass, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου, καθώς και εργαστήρια κινηματογράφησης σε σχολεία, αναδεικνύοντας τη Δυτική Ελλάδα, ως ένα τόπο πολιτιστικής έμπνευσης, κινηματογραφικής παραγωγής και δημιουργικής εξωστρέφειας.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε από διακεκριμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου: την Γεύη Δημητρακοπουλου, σκηνοθέτιδα & σεναριογράφος, την Βίβιαν Παπαγεωργίου, σκηνοθέτιδα & διδάσκουσα Σκηνοθεσίας, τον Θοδωρή Βουρνά Film /Theatre Director και τoν Χάρη Τζωρτζάκη, ηθοποιό & διευθυντή της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης Τεχνών ΕΚΑΤΟ, οι οποίοι με ευαισθησία και εμπειρία ανέδειξαν τις νικήτριες ταινίες.

Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Ομίλου Δούβρη και της εταιρείας Rent PhotoVideo, που συνέβαλαν στην ενίσχυση του θεσμού και στη στήριξη των νέων δημιουργών.

Βραβεύσεις:

Καλύτερη Ταινία (Επαγγελματίες): Julia Florida – Σκηνοθεσία: Panagiotis Kordas (Βραβείο 500 ευρώ).

– Σκηνοθεσία: (Βραβείο 500 ευρώ). Καλύτερη Ταινία (Ερασιτέχνες): Sisyphus – Σκηνοθεσία : Μanos Ladas (Βραβείο 300 ευρώ).

– Σκηνοθεσία (Βραβείο 300 ευρώ). Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (Επαγγελματίες): Looking for beauty – Σκηνοθεσία: Sara Albo (Ενοικίαση εξοπλισμού αξίας 500 ευρώ από την Rent PhotoVideo).

– Σκηνοθεσία: (Ενοικίαση εξοπλισμού αξίας 500 ευρώ από την Rent PhotoVideo). Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (Ερασιτέχνες): The fundamental question of a truck driver – Σκηνοθεσία: Angelos Gourgouletis (Ενοικίαση εξοπλισμού αξίας 300 ευρώ από την Rent PhotoVideo).

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και επικεφαλής του Film Office Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, αφού συνεχάρη τους νικητές και τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού τόνισε τα εξής: «Φέτος ο διαγωνισμός μεγάλωσε. Όχι μόνο σε συμμετοχές αλλά και σε περιεχόμενο, σε δράσεις, σε εξωστρέφεια. Μέσα από τον Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους, δίνουμε φωνή στους ανθρώπους του τόπου μας να αφηγηθούν τις δικές τους

ιστορίες και να αναδείξουν τη Δυτική Ελλάδα ως τόπο πολιτισμού, δημιουργίας και έμπνευσης. Φέτος, δώσαμε έμφαση και στην κινηματογραφική εκπαίδευση — μέσα από masterclass και εργαστήρια στα σχολεία — θέλοντας να φέρουμε τη νέα γενιά πιο κοντά στην τέχνη και στη μαγεία του κινηματογράφου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενώνει τον πολιτισμό με την εκπαίδευση και αναδεικνύει τη δημιουργική ψυχή του τόπου μας».

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ινδίας στην Ελλάδα, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και εξέφρασε την πρόθεση της Πρεσβείας για μελλοντική συνεργασία με τον κ. Μπονάνο και το Film Office Δυτικής Ελλάδας στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών και της πολιτιστικής ανταλλαγής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από το Film Office Western Greece, συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην κινηματογραφική παιδεία, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες, ενισχύοντας τη θέση της Δυτικής Ελλάδας ως τόπο πολιτιστικής παραγωγής, κινηματογραφικής έμπνευσης και δημιουργικής συνύπαρξης.

