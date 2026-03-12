Δυτική Ελλάδα: Μηδενίζονται τα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα – Ικανοποίηση, αλλά όχι εφυσυχασμός από τον Α. Φίλια

Ενθαρρυντικά είναι τα τελευταία στοιχεία από τη Δυτική Ελλάδα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς η εικόνα δείχνει σαφή υποχώρηση της νόσου. Ωστόσο, στην Περιφέρεια αποφεύγουν τους πανηγυρισμούς και επιμένουν στην αυστηρή τήρηση των μέτρων, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές.

Το «στοίχημα» που έθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εξάλειψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή φαίνεται πως κερδίζεται, καθώς τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα είναι μηδενικά, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει του Πάσχα.

Στις 29 Ιανουαρίου, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης είχε συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της νόσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων και στην πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης πριν από την πασχαλινή περίοδο.

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», την τελευταία εβδομάδα οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν δεν εντόπισαν κανένα κρούσμα σε Αχαΐα, Ηλεία και χθες μόνο ένα στην Αιτωλοακαρνανία.

Η τελευταία, είχε στο παρελθόν αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα σε πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ωστόσο η τήρηση των μέτρων από τους κτηνοτρόφους φαίνεται πως έφερε αποτελέσματα.

Βέβαια, στην Περιφέρεια δεν πανηγυρίζουν, καθώς και στο παρελθόν είχαν υπάρξει περίοδοι με μηδενικά κρούσματα, οι οποίες όμως δεν κράτησαν για πολύ. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι παραμένουν σε επιφυλακή και ζητούν από όλους τους κτηνοτρόφους να συνεχιστεί η τήρηση των μέτρων.

ΦΙΛΙΑΣ

Η «Π» επικοινώνησε με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, ο οποίος δήλωσε: «Γνωρίζω κι εγώ ότι τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα στην περιοχή είναι μηδενικά και ουσιαστικά αυτή είναι η εικόνα που αποτυπώνεται από τα μέτρα που έχουμε λάβει. Πρόκειται για μια αισιόδοξη εξέλιξη, όμως δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τα μέτρα που έχει επιβάλει πανελλαδικά το υπουργείο».

Ανδρέας Φίλιας

Πηγές από την Περιφέρεια επισημαίνουν ότι η χρονική περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς παραδοσιακά αυξάνονται οι σφαγές αρνιών ενόψει του Πάσχα και, κατά συνέπεια, εντείνεται η κινητικότητα σε σφαγεία.

Αυτό καθιστά το διάστημα αυτό κομβικό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν νέα εξάπλωση του ιού.

Εάν τα μηδενικά κρούσματα διατηρηθούν μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, τότε -τουλάχιστον για τη Δυτική Ελλάδα- το πιθανότερο είναι ότι η ευλογιά θα αποτελεί πλέον μια δυσάρεστη ανάμνηση.

Μια κρίση που επηρέασε όχι μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και την τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όπου είχαν καταγραφεί πολλά κρούσματα σε αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες και αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις σε όσους έχουν πληγεί.

 

Δυτική Ελλάδα: Μηδενίζονται τα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα – Ικανοποίηση, αλλά όχι εφυσυχασμός από τον Α. Φίλια
