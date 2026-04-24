Δυτική Ελλάδα: Νέες συνέργειες για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Τουριστικής Ανάπτυξης, συνεχίζει να επενδύει στην ενδυνάμωση του τουριστικού της προϊόντος, θέτοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες μορφές εναλλακτικών διακοπών. Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Κάμπινγκ κατέθεσε πρόταση για κοινή παρουσία στις μεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις όπου συμμετέχει η Περιφέρεια με το brand “Olympian Land”.

Η συνεργασία στοχεύει στην ανάδειξη του οργανωμένου κάμπινγκ ως μια κορυφαία επιλογή για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένο υλικό, το περίπτερο της Περιφέρειας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της υπαίθριας αναψυχής και των υποδομών φιλοξενίας της περιοχής.

Η νέα αυτή σύμπραξη στόχο έχει να λειτουργήσει ως επιταχυντής για εδραίωση της Δυτικής Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για αυθεντικές, φυσιολατρικές εμπειρίες, αλλά και προσέλκυση επισκεπτών που επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

«Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Olympian Land, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο τουριστικό μοντέλο που ισορροπεί ανάμεσα στην αυθεντικότητα και τις νέες διεθνείς τάσεις. Το οργανωμένο κάμπινγκ δεν είναι πλέον μια εναλλακτική λύση, αλλά μια δυναμική μορφή τουρισμού που προσελκύει επισκέπτες με υψηλές απαιτήσεις και περιβαλλοντική συνείδηση. Προώθηση ενός μοντέλου ανάπτυξης που σέβεται και αναδεικνύει το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της “Ολυμπιακής Γης” ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και πρόσθεσε:

«Αξιολογούμε θετικά και στηρίζουμε κάθε συνέργεια που προσθέτει αξία στο τουριστικό μας οικοσύστημα. Ενώνοντας δυνάμεις με τους φορείς του κλάδου στις διεθνείς εκθέσεις, ανοίγουμε νέους δρόμους για την εξωστρέφεια του τόπου μας και δίνουμε νέα ώθηση στην οικονομία της περιοχής μας.»

