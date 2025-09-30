Δυτική Ελλάδα: Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Αιγιάλεια και Θέρμο

Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό και θα πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, στα σφαγεία και στις επιχειρήσεις διακίνησης ζωοτροφών.

Δυτική Ελλάδα: Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Αιγιάλεια και Θέρμο
30 Σεπ. 2025 14:34
Pelop News

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι έχουν προστεθεί  δύο νέα σημεία απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 16 σε επίπεδο Περιφέρειας, ως ακολούθως:

Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΔΙΑΚΟΠΤΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: Ε.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΙ)

Στα παραπάνω σημεία θα βρίσκεται κατά τις ώρες  07.00  έως τις 13.00 συνεργείο που θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων (όταν επιτρέπεται η μεταφορά με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα), γάλακτος και ζωοτροφών και θα εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό και θα πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, στα σφαγεία και στις επιχειρήσεις διακίνησης ζωοτροφών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:39 Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων
15:31 MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
15:24 Φοιτητικές εργασίες με GPT και AI. Λύση ή παγίδα;
15:17 Πάτρα: Εκτεταμένα έργα βελτίωσης υποδομών σε όλη την πόλη – Που πραγματοποιούνται
15:10 Κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν €500.000
15:03 Η συμφωνία του αιώνα για την εξαγορά της Electronic Arts με 55 δισ. δολ.
14:55 Δροσιά: Έψαχνε 8 λεπτά για να τον πυροβολήσει – Η επιμέλεια του παιδιού και η ενέδρα
14:42 ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο, πιστεύει ο κυβερνήτης του Ιλινόι
14:41 Πάτρα: Πιστώθηκε η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από την φωτιά της 12ης Αυγούστου
14:34 Δυτική Ελλάδα: Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Αιγιάλεια και Θέρμο
14:26 Χατζηδάκης: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις της Κομισιόν
14:19 Στα αμφιθέατρα της Πάτρας 35.000 φοιτητές
14:11 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.580 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα – Πόσες στη Δυτική Ελλάδα
14:03 Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία του καθηγητή Γιώργου Κοκκινάκη – Αφήνει πλούσιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο
13:55 Σεισμός στην Πύλο: Ισχυρή δόνηση σχεδόν 4 Ρίχτερ
13:47 Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Κατσαρού με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
13:40 Πρώτο βήμα για το φοιτητικό εισιτήριο στην Πάτρα – Κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 90 ευρώ
13:33 Δίκη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία» είπε η χήρα του πρώην υπουργού
13:25 Δημοσκόπηση «Π»: Τι δείχνουν τα σενάρια για Τσίπρα και Καρυστιανού – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη
13:17 Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη με τα €800.000
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ