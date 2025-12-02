Δυτική Ελλάδα: Στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027», με απόφαση Φαρμάκη, η ανέγερση της Μονάδας Αγ. Αρσενίου και η προμήθεια οχημάτων για τις μετακινήσεις ηλικιωμένων και ΑμεΑ σε κοινωνικές δομές

Τρεις δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3,7 εκατ. ευρώ, που ενισχύουν κοινωνικές δομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνδράμουν τις προσπάθειες αξιοπρεπούς διαβίωσης και μετακίνησης ευαίσθητων ηλικιακών ομάδων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027», με αντίστοιχες αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η πρώτη δράση αφορά στη δημιουργία της Μονάδας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αγ. Αρσενίου στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με προϋπολογισμό 3.240.936 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή ενός συγκροτήματος τριών (3) μονάδων υποστηριζόμενης διαβίωσης για τη φιλοξενία ατόμων με αυτισμό. Το έργο, θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με κύριο του έργου την Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας και αποτελείται από δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορά την ανέγερση συγκροτήματος τριών (3) αυτόνομων, μονάδων των τεσσάρων (4) ατόμων, για την λειτουργία ως Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αυτισμό Το κτιριακό συγκρότημα, αποτελείται από τρείς μονώροφες, αυτόνομες λειτουργικά, μονάδες, των 200 τ.μ., οι οποίες αν και αναπτύσσονται γύρω από μία αυλή, διατηρούν, η κάθε μία, την απόλυτη λειτουργική της αυτονομία. Το ίδιο ισχύει και για την κεντρική, διώροφη μονάδα, συνολικής επιφάνειας 470 τ.μ. που λειτουργεί αυτόνομα και στεγάζει κοινόχρηστες λειτουργίες και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αυτισμό από την ευρύτερη κοινότητα και περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργιά της Μονάδας

Η δεύτερη δράση, προϋπολογισμού 222.250,16 ευρώ, αφορά στην προμήθεια δύο λεωφορείων για τις ανάγκες των δομών Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑμεΑ και Τρίτης Ηλικίας, στον Δήμο Αγρινίου. Το ένα λεωφορείο θα είναι 18 θέσεων και προορίζεται για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) Δήμου Αγρινίου. Το δεύτερο λεωφορεία θα είναι εννέα θέσεων και προορίζεται για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αγρινίου.

Τέλος, η τρίτη δράση, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, αφορά στην προμήθεια τεσσάρων σύγχρονων μικρών οχημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χωρητικότητας από 9 έως 20 θέσεις, κατάλληλα διαμορφωμένων όπου απαιτείται, για την ασφαλή μετακίνηση των ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία, σε δομές και κοινωνικούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Ειδικότερα, τα νέα οχήματα θα καλύψουν τις ανάγκες μετακίνησης των ωφελουμένων στα σωματεία «ΜΑΧΗΤΕΣ», «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», ΠΟΜΑμεΑ» και «ΕΚΑΜΕ Αιγίου».

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης, ανέφερε τα εξής: «Συνεχίζουμε την μεγάλη προσπάθεια στήριξης των κοινωνικών δομών του τόπου μας και συνδρομής των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Εργαζόμαστε για την ενίσχυση κάθε δράσης κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, γιατί είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε στο πλευρό κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον τόπο και να του προσφέρουμε αξιοπρέπεια και ισότιμη πρόσβαση. Γι’ αυτό, όσο υπάρχουν ανάγκες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα είναι πάντοτε παρούσα και έτοιμη να συνδράμει με τις δυνάμεις της».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



