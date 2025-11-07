Δυτική Ελλάδα: Το 2026 ο αγωγός φυσικού αερίου, ξεκινά το έργο στρατηγικής σημασίας

Μετά από δύο χρόνια καθυστερήσεων στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, το έργο κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τη Μεγαλόπολη προς τη ΒΙΠΕ Πατρών μπαίνει επιτέλους σε πορεία υλοποίησης από το 2026, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για την ενεργειακή υποδομή της Δυτικής Ελλάδας.