Δυτική Ελλάδα: Το 2026 ο αγωγός φυσικού αερίου, ξεκινά το έργο στρατηγικής σημασίας
Ο ΔΕΣΦΑ ενεργοποιεί το επενδυτικό σχέδιο για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη Δυτική Ελλάδα
Η απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή του αγωγού δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και είναι μια κομβική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και τις ενεργειακές υποδομές της Δυτικής Ελλάδας.
Ο αγωγός υψηλής πίεσης μήκους 145 χιλιομέτρων και διαμέτρου 20 ιντσών, που θα συνδέει τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Πατρών με το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου μέσω της Μεγαλόπολης, αναμένεται να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της πόλης και της βιομηχανικής της ζώνης, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για μελλοντικές επεκτάσεις προς άλλες πόλεις της περιφέρειας.
Σήμερα, η ΒΙΠΕ Πατρών διαθέτει ήδη έναν σταθμό επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα από τη Ρεβυθούσα. Σύντομα αναμένεται η λειτουργία και δεύτερου σταθμού που μόλις αδειοδοτήθηκε, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια τροφοδοσίας της περιοχής.
Ο αγωγός μέσης πίεσης που ξεκινά από τη ΒΙΠΕ Πατρών έχει ήδη φτάσει έξω από την Οβρυά στην ΕΟ Πατρών-Τριπολεως, και το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την επέκταση μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, σε συνεργασία με τον τοπικό Διαχειριστή Διανομής.
Το έργο του κεντρικού αγωγού υψηλής πίεσης περιλαμβάνει πλήρεις υποδομές, μεταξύ των οποίων Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό με αρχική δυναμικότητα 27.500 Nm³/ώρα, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε 55.000 Nm³/ώρα, ενώ έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη μεταφοράς υδρογόνου έως και 100%, σύμφωνα με το σχέδιο απανθρακοποίησης του ΔΕΣΦΑ.
Οπως επισημαίνει η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλλι, «ο αγωγός της Πάτρας θα συνδεθεί με το έργο ανάπτυξης του Ελληνικού Διαδρόμου H216 για τη διαμόρφωση μέρους της υποδομής μεταφοράς υδρογόνου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη».
Το νέο επενδυτικό κύμα, ύψους 600 εκατ. ευρώ, που παρουσίασε η επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, έρχεται να προστεθεί σε έργα αξίας 500 εκατ. ευρώ που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο υποδομών άνω του 1 δισ. ευρώ. Στην «πρώτη γραμμή» βρίσκεται και η επέκταση του δικτύου προς την Πάτρα, ύψους 120 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή των έργων προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026, αμέσως μετά την τελική επενδυτική απόφαση (FID).
Με την ολοκλήρωση του αγωγού, η Πάτρα ενισχύει την ενεργειακή της ασφάλεια και θέση στον χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ η Δυτική Ελλάδα αποκτά σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, υποστηριζόμενη από σύγχρονες υποδομές φυσικού αερίου, ικανές να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής.
