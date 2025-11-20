Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα στο έλεος της κακοκαιρίας: Πλημμύρες, υπερχειλίσεις και εκτεταμένες ζημιές σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Καστοριά

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, υπερχειλίσεις ποταμών και προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση συνθέτουν την εικόνα που επικρατεί στη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς η κακοκαιρία «σαρώνει» Ήπειρο, Κέρκυρα και Καστοριά. Μηχανήματα, συνεργεία δήμων και πολιτικής προστασίας επιχειρούν σε δεκάδες μέτωπα, ενώ η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για νέα επιδείνωση μέσα στη νύχτα.

Κέρκυρα: Άνεμοι 9 μποφόρ, κεραυνοί και καταστροφές

Στην Κέρκυρα, τα έντονα φαινόμενα διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες με πολύ ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ, καταρρακτώδη βροχή και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Πολλά δέντρα έπεσαν σε διάφορα σημεία του νησιού.

Κατολισθήσεις δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν στο Δημοτικό Νεκροταφείο, όπου μεγάλα κυπαρίσσια ξεριζώθηκαν.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.





Ήπειρος: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και φόβος υπερχείλισης ποταμών

Η Ήπειρος βρίσκεται από το πρωί σε κατάσταση επιχειρησιακής πίεσης.

Στην Κόνιτσα, τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα πολλοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Μηχανήματα επιχειρούν από τη νύχτα για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο από καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Οι ποταμοί Αώος, Σαραντάπορος και Καλαμάς έχουν «φουσκώσει» επικίνδυνα, με φόβο υπερχείλισης.

Νέα κατολίσθηση το πρωί έκοψε ξανά τον δρόμο μεταξύ Αρμάτων και Δίστρατου.

Πολλά χωριά της Κόνιτσας παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Καστοριά: Υπερχείλιση Αλιάκμονα – Προβλήματα σε υδροδότηση και υποδομές

Στην Καστοριά, η υπερχείλιση του Αλιάκμονα έχει προκαλέσει σοβαρά ζητήματα:

Προβλήματα στα αντλιοστάσια και κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Διακοπή υδροδότησης για λόγους υγιεινής σε Νεστόριο, Κρανοχώρι και Πτελέα.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή όπου διεξάγεται το River Party.

Ζημιές σε εγκαταστάσεις και οδικό δίκτυο, ιδίως στον Γράμμο, όπου το νερό πέρασε μέσα από το χωριό.

Κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με κοπάδια να έχουν αποκλειστεί κοντά σε χειμάρρους.

Πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις σε Πτελέα, Κρανοχώρι, Νεάπολη Κοζάνης, Εορδαία και κάμπο Αμυνταίου.

Απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση απαγορεύοντας την κατανάλωση νερού στις Τοπικές Κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής και Υψηλού, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Νέα επιδείνωση μέσα στη νύχτα

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι καταιγίδες θα ενταθούν ξανά τη νύχτα στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα.

Αύριο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε:

Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη)

Αιτωλοακαρνανία

Ήπειρο

Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

