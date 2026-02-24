e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο

Από σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν σε μαζικές καταβολές συνολικού ύψους 2,49 δισ. ευρώ προς περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, προκαταβολές συντάξεων, επιστροφές εισφορών, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται σταδιακά και η εμφάνιση των ποσών στους λογαριασμούς εξαρτάται από το πιστωτικό ίδρυμα (συχνά από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας ή νωρίς το πρωί). Συνιστάται στους δικαιούχους να ελέγχουν τακτικά τους λογαριασμούς τους μέσω e-banking ή mobile banking.

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ – Συντάξεις και λοιπές παροχές

Σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου : Καταβολή 1,28 δισ. ευρώ σε 2.568.455 συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026 . Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά εμφανίστηκαν ήδη από χθες Δευτέρα το απόγευμα.

: Καταβολή σε συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις . Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά εμφανίστηκαν ήδη από χθες Δευτέρα το απόγευμα. Έως 27 Φεβρουαρίου : Πληρωμές εφάπαξ ύψους 17 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους.

: Πληρωμές ύψους σε δικαιούχους. Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου : Επιπλέον 1,12 δισ. ευρώ σε 1.671.184 συνταξιούχους (συντάξεις Μαρτίου).

: Επιπλέον σε συνταξιούχους (συντάξεις Μαρτίου). Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου : 3,3 εκατ. ευρώ για προκαταβολές συντάξεων. 7 εκατ. ευρώ για επιστροφή εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

:

Πληρωμές ΔΥΠΑ – Επιδόματα και προγράμματα

Κατά την ίδια περίοδο (24-27 Φεβρουαρίου) η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά σε καταβολές προς 35.000 δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας και λοιπών παροχών.

Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.500 μητέρες.

σε μητέρες. Προγράμματα απασχόλησης για 19.000 ωφελούμενους.

ωφελούμενους. Πληρωμές εισφορών σε φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



