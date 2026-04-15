e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 17 Απριλίου

Ο νέος κύκλος πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ περιλαμβάνει εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και ενισχύσεις από προγράμματα απασχόλησης.

15 Απρ. 2026 12:38
Pelop News

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν έως τις 17 Απριλίου σε 39.962 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Από τον e-ΕΦΚΑ, στο διάστημα από 14 έως 17 Απριλίου, θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Ο νέος κύκλος πληρωμών αφορά βασικές παροχές και ενισχύσεις, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται σε επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ, άδεια μητρότητας και προγράμματα εργασίας.
Έτσι, μέχρι τις 17 Απριλίου, χιλιάδες δικαιούχοι θα έχουν λάβει χρήματα στους λογαριασμούς τους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

