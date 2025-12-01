«Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος», συγκλόνισε η μητέρα που δώρισε τα όργανα του γιου της

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν στοιχεία του επιστημονικού προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εμπειρίες ληπτών και γνώσεις γιατρών

«Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος», συγκλόνισε η μητέρα που δώρισε τα όργανα του γιου της
01 Δεκ. 2025 21:21
Pelop News

Σημαντικές μαρτυρίες ανθρώπων που σώθηκαν από τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς και μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής μητέρας από τη Χαλκίδα που έχασε τον γιο της και δόθηκαν σε άλλους ανθρώπους τα συμπαγή όργανά του, περιλάμβανε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Εύβοιας με θέμα «Δωρεά Οργάνων και Μυελού των Οστών».

Τζουμέρκα: Ρεκόρ, ξεπέρασε το ένα μέτρο η βροχή που έπεσε τον Νοέμβριο

Στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία του επιστημονικού προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εμπειρίες ληπτών και γνώσεις γιατρών, η μητέρα από τη Χαλκίδα άνοιξε την καρδιά της, και περιέγραψε πως παρά τον πόνο από την απώλεια του γιου της, αποφάσισε να χαρίσει τα όργανά του για να μπορέσουν να ζήσουν κι άλλοι άνθρωποι.

«Η ζωή είναι χαρά και ο Αργύρης θέλησε να δώσει χαρά σε άλλους συνανθρώπους μας. Ξέρω ότι μας βλέπει και μας προστατεύει και μας καμαρώνει γιατί προσφέραμε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αυτό που είχε στην ψυχή του. Ο Αργύρης μου είχε μόνο αγάπη. Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος.

Από τη στιγμή που η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη, βλάβη του εγκεφάλου με απώλεια όλων των λειτουργιών του εγκεφαλικού στελέχους λόγω του ατυχήματος, 12 Μαΐου, δηλαδή πριν 6 μήνες ακριβώς, για εμάς όλο αυτό ήταν πολύ δύσκολο.

Το σώμα του, ο οργανισμός του νέος και υγιής, η απόφασή μας δύσκολη, όμως τον αφήσαμε να πάει δίπλα στον Θεό και να αφήσει σε εμάς και σε ανθρώπους που ήταν σε ανάγκη, λίγη από την αγάπη που είχε μέσα του», λέει και συγκλονίζει.

«Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με κάποιον από τους λήπτες. Η χαρά μας μεγάλη όταν λάβαμε την επιστολή από τον λήπτη καρδιάς, τον κύριο Στάθη και μας ευχαριστούσε για το δώρο ζωής που του χαρίσαμε μέσω του Αργύρη. Χαρά διπλή, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ζουν και μαζί με αυτούς θα ζει και ο Αργύρης μου», εξομολογείται η μητέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Γεωργία: Ξεκίνησε έρευαν μετά τις καταγγελίες του BBC ότι χρησιμοποίησαν χημικά όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά διαδηλωτών
23:39 Γιατί ο Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του, πρώην πλέον πρίγκιπα Άντριου;
23:21 «H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση με την Μαρίνα Σάττι», η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού
22:55 Αττική: Δέκα νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες στην άσφαλτο στην Αττική τον Νοέμβριο
22:45 Γιατί ο Πιερρακάκης έκανε δώρο μία εμφάνιση του Πανιωνίου στον Κεντρικό Τραπεζίτη της Ιρλανδίας;
22:35 Ν. Πλέας στον Peloponnisos: «Στην Πάτρα έρχεται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα»»
22:27 Ιραν: Φυλάκιση ενός έτους για τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί
22:20 ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου το «8 στα 8»! Η ΕΑΠ εύκολα την Απολλωνιάδα, ΦΩΤΟ
22:11 Πάτρα: Έτσι συνελήφθη ο 45χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
22:00 Τραμπ: Καλεί στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες του Κονγκό και της Ρουάντας για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης
21:49 Το Ντουμπρόβνικ πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία!
21:37 Κάτω Αχαΐα: Συμβολικό κλείσιμο στην Εθνική οδό από Αγρότες
21:29 Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος», συγκλόνισε η μητέρα που δώρισε τα όργανα του γιου της
21:11 Από τον Μπέλιγχαμ στον Μουζακίτη! Ο διεθνής άσος παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web
20:59 Τζουμέρκα: Ρεκόρ, ξεπέρασε το ένα μέτρο η βροχή που έπεσε τον Νοέμβριο
20:49 Αγρότες: Επ’ αόριστον το μπλόκο στα Μάλγαρα, κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και δίωροι αποκλεισμοί προς Θεσσαλονίκη
20:36 Η συνέχεια στο επεισόδιο στην πισίνα, για πότε και γιατί δόθηκε η αναβολή
20:27 Δύο γυναίκες και δύο άνδρες στο ειδώλιο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας!
20:16 Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ