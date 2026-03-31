Εμπορική Ανανέωση: Η χαμηλή συμμετοχή στη συνέλευση δείχνει έλλειμμα επικοινωνίας με τους εμπόρους

Σε κλίμα προβληματισμού για τη συμμετοχή των μελών πραγματοποιήθηκε χθες, 30 Μαρτίου 2026, στα γραφεία του Συλλόγου η ετήσια Γενική Συνέλευση, με την παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» να παρεμβαίνει δημόσια για τη λειτουργία του οργάνου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμπορική κοινότητα.

Εκ μέρους της παράταξης τοποθετήθηκαν ο επικεφαλής Γιάννης Ρούπας και το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής Φώτης Κουτσοδήμας, οι οποίοι κατέθεσαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους τόσο για το μέλλον του τοπικού εμπορίου όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή των εμπόρων στη συνέλευση, η οποία, σύμφωνα με την «Εμπορική Ανανέωση», δεν ξεπέρασε τα 65 άτομα. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται ως ιδιαίτερα ανησυχητικό, ιδίως αν συγκριθεί με τους περίπου 1.400 εμπόρους που είχαν λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία του 2025.

Κατά την παράταξη, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, καθώς αποτυπώνει ένα σαφές πρόβλημα απομάκρυνσης του Συλλόγου από τη βάση του και ένα ουσιαστικό έλλειμμα επικοινωνίας με τους επαγγελματίες της πόλης, σε μια περίοδο που η αγορά δοκιμάζεται και οι ανάγκες εκπροσώπησης είναι αυξημένες.

Στην ίδια παρέμβαση επισημαίνεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος οφείλει να ανοίξει ξανά την αγκαλιά του προς όλους τους επαγγελματίες και να επανασυνδεθεί ουσιαστικά με την εμπορική κοινότητα της Πάτρας. Όπως υπογραμμίζεται, ζητούμενο δεν είναι μόνο η τυπική λειτουργία του οργάνου, αλλά η επιστροφή του σε έναν ρόλο ενεργό, ουσιαστικό και υποστηρικτικό, ώστε να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς και καταφύγιο για όλους τους Πατρινούς εμπόρους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



