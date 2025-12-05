Εμπορική Ανανέωση: Νέο βάρος στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του IRIS

Η Εμπορική Ανανέωση εκφράζειαν ησυχία για το νέο κύμα υποχρεώσεων που επιβάλλεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτή τη φορά με αφορμή την άμεση εφαρμογή της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των POS με το σύστημα IRIS.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία συνοδεύεται από εξοντωτικά πρόστιμα, η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη:

Πολλά POS αναβαθμίστηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες.

Πολλοί κατασκευαστές ταμειακών μηχανών δεν έχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα λογισμικά.

Οι τεχνικοί αδυνατούν να καλύψουν τον τεράστιο όγκο εγκαταστάσεων σε τόσο σύντομο χρόνο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Πολιτεία επιβάλλει μια ακόμη υποχρέωση χωρίς καμία οικονομική στήριξη, χωρίς voucher, μετατρέποντας τις επιχειρήσεις σε μόνιμους αποδέκτες νέων χρεώσεων και λειτουργικών βαρών.

Για ακόμη μία φορά τονίζουμε ότι η συνεχής νομοθέτηση χωρίς προετοιμασία, χωρίς διάλογο και χωρίς μέριμνα για το πραγματικό κόστος, πλήττει δυσανάλογα τη μικρή επιχείρηση, η οποία ήδη δοκιμάζεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την πίεση της αγοράς.

Ως Εμπορική Ανανέωση, πιστεύουμε ότι:

Χρειάζεται άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας και της ΕΣΕΕ, ώστε να ζητηθεί παράταση και ορθολογική εφαρμογή του μέτρου.

Η Πολιτεία οφείλει να λάβει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και να στηρίξει έμπρακτα τις μικρές επιχειρήσεις.

Δεν μπορεί να συνεχίζεται η πρακτική επιβολής διατάξεων με ασφυκτικά όρια και εξοντωτικές κυρώσεις, όταν τα ίδια τα συστήματα δεν είναι έτοιμα.

Θεωρούμε σημαντικό να σημειωθεί ότι το θέμα τέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την παράταξή μας, ωστόσο δεν υπήρξε διάθεση για δυναμική στάση ούτε καν για επίσημη αναφορά του προβλήματος, παρά τη σοβαρότητά του και τον άμεσο κίνδυνο για εκατοντάδες επιχειρήσεις της πόλης.

Ως παράταξη, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας και να διεκδικούμε έναν πραγματικά δίκαιο και βιώσιμο δρόμο για τη μικρή επιχείρηση.

Τα μέλη της Εμπορικής Ανανέωσης στο ΔΣ του ΕΕΣΠ

Γιάννης Ρούπας

Τάκης Γουρδούπης

Ερμίνα Διονυσάτου

Γιώργος Αβράμης».

