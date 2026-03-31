Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Η παράταξη «Σύγχρονο εμπόριο» καταψήφισε τον προϋπολογισμό

Η παράταξη «Σύγχρονο Εμπόριο» με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους καταψηφίσει τον διοικητικό και οικονομικό προϋπολογισμό κατά την διάρκεια της χθεσινής γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η παράταξη «Σύγχρονο Εμπόριο» συμμετείχε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2026, καταθέτοντας με υπευθυνότητα και σαφήνεια τις θέσεις της για το παρόν και το μέλλον του Συλλόγου.

Αναγνωρίζουμε την εξωστρεφή παρουσία του Συλλόγου και τις προσπάθειες που έγιναν προς την κατεύθυνση ανάδειξης ζητημάτων της αγοράς. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τις ουσιαστικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό, καταψηφίσαμε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, εκφράζοντας την ανάγκη για έναν Σύλλογο πιο ουσιαστικό, πιο διεκδικητικό και περισσότερο προσανατολισμένο στα πραγματικά προβλήματα της αγοράς και στην καθημερινότητα των εμπόρων.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, υπήρξαν επιθέσεις και τοποθετήσεις προς συμβούλους, με πρακτικές και ύφος που δεν τιμούν τον θεσμό και ανήκουν στο παρελθόν. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσαν τοποθετήσεις, καθώς και η χρήση απρεπών εκφράσεων από τον κ. Ρώρο, οι οποίες δεν συνάδουν με το επίπεδο διαλόγου που οφείλει να διατηρείται στο πλαίσιο του Συλλόγου. Παράλληλα, δημόσιες αναφορές του ίδιου αμφισβητούσαν ακόμη και τη σύνθεση και την εκπροσώπηση της παράταξής του, αφήνοντας αιχμές για προεκλογικές συμφωνίες και προσωπικές επιλογές. Το γεγονός ότι δεν αναγνωρίστηκε στην πράξη η εκλογή συναδέλφων που προέκυψαν από τη διαδικασία δημιούργησε έντονη αίσθηση απαξίωσης και προσβολής προς τα πρόσωπά τους. Ως παρόντες, παρακολουθήσαμε με έκπληξη το επίπεδο του λόγου και τη συνολική στάση, που σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τον ρόλο και την ευθύνη που οφείλει να έχει ο Εμπορικός Σύλλογος.

Παράλληλα, δεχθήκαμε προσωπικές αιχμές από τον κ. Ρούπα, με αναφορές περί «κυβερνητικών πλοκαμιών» που δήθεν επηρέασαν τις εξελίξεις στην προηγούμενη παράταξη. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν ήταν απλώς ατεκμηρίωτες, αλλά και βαθιά προσβλητικές για τα πρόσωπά μας και την πορεία μας στον Σύλλογο. Τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν σε έναν υγιή και ουσιαστικό διάλογο και δεν συνάδουν με το επίπεδο που οφείλει να υπηρετεί ο Εμπορικός Σύλλογος. Αντιθέτως, επιβεβαιώνουν πλήρως την επιλογή μας να αποχωρήσουμε και να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης παράταξης.

Η παράταξη «Σύγχρονο Εμπόριο» δημιουργήθηκε με στόχο να εκφράσει μια διαφορετική αντίληψη: με προτάσεις, με διάλογο, με σεβασμό και με ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Κοιτάμε μπροστά, τιμώντας την εμπιστοσύνη των εμπόρων της Πάτρας και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουμε δυναμικά, με στόχο την αναβάθμιση του Συλλόγου και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Το «Σύγχρονο Εμπόριο» συνεχίζει με ευθύνη, σοβαρότητα και προτάσεις”.

