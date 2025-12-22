Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στον Βύρωνα ΒΙΝΤΕΟ

Ομάδα τριών αγνώστων προχώρησε σε εμπρηστική ενέργεια σε είσοδο σούπερ μάρκετ στον Βύρωνα, περιλούζοντας το σημείο με εύφλεκτο υγρό και βάζοντας φωτιά, πριν απομακρυνθεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Action Τώρα του Action24, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας, αιφνιδιάζοντας την περιοχή.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να επεκταθούν στο εσωτερικό του χώρου. Η άμεση επέμβαση απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την υπόθεση, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συλλέγοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.





