Εχθρός της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα διορίστηκε σε θέση – κλειδί στο Βρετανικό Μουσείο

Ανατροπές, πιθανότατα, στο σενάριο επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στον φυσικό τους χώρο. Στους πρόσφατους διορισμούς στη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου περιλαμβάνεται ακαδημαϊκός – εμπειρογνώμονας που αντιτίθεται στην επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δρ Τίφανι Τζένκινς, η συγγραφέας του βιβλίου «Κρατώντας τα μάρμαρά τους», θα ενταχθεί στους νέους επιτρόπους, που περιλαμβάνουν την τηλεοπτική παρουσιάστρια και συγγραφέα Κλαούντια Γουίνκλμαν, τον λόρδο Φινκελστάιν, έναν συντηρητικό που ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ, τον ιστορικό και podcaster Τομ Χόλαντ και την πρώην παρουσιάστρια ραδιοφωνικών ειδήσεων του BBC, Μάρθα Κέρνι, για μια τετραετή θητεία. Πρόεδρος παραμένει ο Τζορτζ Όσμπορν, ο πρώην συντηρητικός υπουργός Οικονομικών.

Στο βιβλίο της «Keeping Their Marbles: How the Treasures of the Past Ended up in Museums… and Why They Should Stay There», η Τζένκινς εξέτασε τις επιρροές πίσω από τη μάχη για την επιστροφή μουσειακών αντικειμένων σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν ιστορικά λάθη.

Οι απόψεις της έρχονται σε αντίθεση με εκείνες μιας άλλης γνωστής ιστορικού και ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού, της δρ. Άλις Ρόμπερτς, η οποία πρόσφατα συναντήθηκε με την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς της για την Αρχαία Ελλάδα για το Channel 4.

Η Ρόμπερτς δήλωσε στους Radio Times: «Ανήκουν πίσω στην Αθήνα. Δεν είναι ισοδύναμο, αλλά φαντάζομαι ότι στην Αγγλία θα ήμασταν αναστατωμένοι αν μια άλλη χώρα είχε σημαντικά κομμάτια του Στόουνχεντζ και δεν τα έδινε πίσω. Αλλά στην πραγματικότητα το επιχείρημα είναι βαθύτερο από αυτό. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν ορισμένες αμφισβητήσιμες πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες συχνά πήγαιναν χέρι-χέρι με την ιστορία της αποικιοκρατίας».

Η Τζένκινς, επίτιμη συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, δέχθηκε τα συγχαρητήριά της για τον διορισμό της από την Κλερ Φοξ, συνάδελφό της στην Ακαδημία Ιδεών. Αυτό το think tank, που ιδρύθηκε από την Φοξ πριν από 25 χρόνια με το κλείσιμο του Living Marxism, δεν είναι κομματικοποιημένο, αλλά προωθεί αυτό που περιγράφει ως «μια στιβαρή στάση σε αμφιλεγόμενα ζητήματα».

Τον διορισμό χαιρέτισε επίσης η συγγραφέας και παρουσιάστρια Τιμάντρα Χακνες, η οποία δήλωσε στον Observer ότι η Τζένκινς ασχολείται αποκλειστικά με τη σοβαρή υπόθεση της προστασίας της ιστορίας και ότι «δεν θα ενταχθεί στο συμβούλιο για να δώσει εξωτερικές μάχες».

Επιπλέον, ασκήθηκε κριτική για το γεγονός ότι οι νέοι διαχειριστές είναι όλοι λευκοί. «Αν κανείς μαύρος ή καστανός εκτός Λονδίνου δεν έκανε αίτηση για να γίνει διαχειριστής, θα έπρεπε να είχαν βγει να ψάξουν για κάποιον. Υπάρχουν εκεί έξω», δήλωσε ένας κορυφαίος πολιτιστικός παράγοντας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αλλά ο οποίος είναι απογοητευμένος από τη σύνθεση.

