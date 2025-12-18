Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι
Πυροσβέστες ανέσυραν την 68χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, στο σπίτι που διέμενε, στην Εδεσσα.
Γυναίκα 68 ετών, ανασύρθηκε από πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις της, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, πρωινές ώρες της Πέμπτη 18/12/2025, στο σπίτι που έμενε, στην Εδεσσα..
Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 και έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα, ενώ την άτυχη 68χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
