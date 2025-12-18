Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι

Γυναίκα 68 ετών, ανασύρθηκε από πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις της, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, πρωινές ώρες της Πέμπτη 18/12/2025, στο σπίτι που έμενε, στην Εδεσσα..

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 και έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα, ενώ την άτυχη 68χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

