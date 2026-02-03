Εδεσσα: Η πόλη του... καταρράκτη

Η σημερινή μας επιλογή είναι λίγο μακριά από την Αχαΐα, αλλά αξίζει τον κόπο.

Ο λόγος για την Εδεσσα, γνωστή για τους καταρράκτες της που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πόλης, είναι ένας προορισμός της Μακεδονίας που παντρεύει τη φυσική ομορφιά με την παράδοση, ιδανικός για μια απόδραση.

Η περιήγηση στην πόλη ξεκινά αυτονόητα από τους θρυλικούς καταρράκτες. Η ορμή τους και ο εκκωφαντικός ήχος του νερού δημιουργούν ένα σκηνικό απρόσμενο για το κέντρο μιας ελληνικής πόλης. Το Γεωπάρκο των Καταρρακτών απλώνεται σε περισσότερα από 100.000 τ.μ., με μια διαδρομή μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου που ξεκινά από το Ξενία και το Βαρόσι και φτάνει ως το Μουσείο Νερού και την Ανω Εστία. Η εμπειρία κορυφώνεται στον βασικό καταρράκτη, όπου, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός, μπορείτε να περπατήσετε πίσω από τον καταρράκτη και να δείτε το νερό από μια σπάνια, εντυπωσιακή οπτική. Στο ίδιο σημείο σας περιμένει το Υπαίθριο Μουσείο Νερού με τον Νερόμυλο Γιαννάκη και το μικρό Ενυδρείο-Ερπετάριο, που συμπληρώνουν την εξερεύνηση.

Από εκεί, αξίζει να συνεχίσετε προς το Βαρόσι, την παραδοσιακή συνοικία της Εδεσσας, με τα αρχοντικά σπίτια και τα στενά δρομάκια της. Τα σαχνισιά, τα ξύλινα παράθυρα και τα λιθόστρωτα σοκάκια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα άλλης εποχής, που ταιριάζει μοναδικά με τις φθινοπωρινές μέρες.

Η ιστορική συνοικία του Βαροσίου δημιουργήθηκε στον χώρο της αρχαίας ακρόπολης της Εδεσσας μετά το 1389 και την άλωση της πόλης. Το 1944 καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τους Γερμανούς, καθώς πολλά από τα σπίτια χρησιμοποιούνταν από την Αντίσταση ως καταφύγια, χάρη στην άμεση πρόσβαση που προσέφερε η συνοικία προς τον κάμπο.

Στην άκρη της συνοικίας βρίσκεται ο Ψηλός Βράχος, σημείο φημισμένο για την εντυπωσιακή θέα προς τις πολύχρωμες κοιλάδες του νομού Πέλλας. Από εδώ μπορεί κανείς να διακρίνει τις πλαγιές του Βερμίου, ενώ η ματιά αγκαλιάζει πανοραμικά και τη Μονή της Αγίας Τριάδας.

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ένας από τους παλαιότερους της Εδεσσας, στάθηκε όρθιος μέσα στη λαίλαπα της γερμανικής κατοχής. Βρίσκεται ανάμεσα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και το Παρθεναγωγείο και χτίστηκε στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, αρχικά αφιερωμένος στην του Θεού Σοφία.

