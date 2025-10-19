Εδωσαν μαζί την εκκίνηση του Αγώνα Βρούτσης και Δούκας

Υπουργός Αθλητισμού και δήμαρχος Αθήνας στον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνα

19 Οκτ. 2025 14:07
Pelop News

Ο αν. Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, έδωσαν την εκκίνηση στη μεγάλη ποδηλατική γιορτή της Αθήνας, τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας

Εκατοντάδες ποδηλάτες, μικροί και μεγάλοι, αψήφησαν τη βροχή και κατέκλυσαν την Πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας το πιο δυνατό μήνυμα για μια πιο βιώσιμη και ανθρώπινη Αθήνα.

Ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δείχνει τον δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον.
