ΕΕ: Κοινή διακήρυξη υπεγραφή από 27 κράτη στην Κύπρο για την αγορά, τι σημαίνει

24 Απρ. 2026 11:54
Pelop News

Την ώρα που η τιμή του πετρελαίου Brent έχει πάρει ξανά την ανιούσα, κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεγράφη από τους «27» στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διακήρυξη φέρει τον τίτλο «Μία Ευρώπη, μία αγορά» και υπογράφεται από ηγέτες κρατών – μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στη συνάντηση, με στόχο την επιτάχυνση της εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Τη διακήρυξη υπέγραψαν οι ηγέτες των κρατών-μελών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συνόδου, όπως οι επικεφαλής των βασικών ευρωπαϊκών θεσμών.

Η διακήρυξη περιγράφει έναν οδικό χάρτη για την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς και περιλαμβάνει:

-Την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών.

-Την ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, με κοινά πρότυπα και κανόνες.

-Την προώθηση της ενεργειακής ολοκλήρωσης, με στόχο τη μεγαλύτερη διασύνδεση και ασφάλεια εφοδιασμού.

-Την απλοποίηση των διαδικασιών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη.

-Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.

Η διακήρυξη δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη, αλλά πολιτική δέσμευση των ηγετών για προώθηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί, ωστόσο, βάση για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ