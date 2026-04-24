Ιταλία: Σοκ από τον θάνατο τουρίστριας, τι συνέβη

Στην Ιταλία το όριο ποινικής ευθύνης για ανηλίκους είναι τα 14 έτη, ο 13χρονος δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά.

Ιταλία: Σοκ από τον θάνατο τουρίστριας, τι συνέβη
24 Απρ. 2026 11:17
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη  πέρσι στην Ιταλία, καθώς μια 30χρονη τουρίστριας,  έχασε τη ζωή της στη Νάπολη όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από άγαλμα, που πετάχτηκε από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Η Κιάρα Τζακόνις βρισκόταν στην πόλη για διακοπές, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Την ώρα που περπατούσε με τον σύντροφό της, ένα βαρύ αγαλματίδιο βάρους περίπου 12 κιλών, έπεσε από ύψος και τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι. Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το αντικείμενο φέρεται να είχε πεταχτεί από 13χρονο αγόρι που βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το αγαλματίδιο έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της 30χρονης.


Καθώς στην Ιταλία το όριο ποινικής ευθύνης για ανηλίκους είναι τα 14 έτη, ο 13χρονος δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά. Έτσι, οι εισαγγελικές αρχές στρέφονται πλέον στους γονείς του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με το σκεπτικό ότι δεν επέβλεψαν επαρκώς το παιδί.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης αναφορές ότι ο ανήλικος είχε στο παρελθόν ρίξει αντικείμενα από ύψος, γεγονός που ενισχύει το ερώτημα για πιθανή έλλειψη ελέγχου από το οικογενειακό περιβάλλον.

Οι γονείς αρνούνται κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου τους ότι δεν υπήρξε αμέλεια και ότι το επίμαχο αντικείμενο δεν τους ανήκε. Παράλληλα κάνουν λόγο για μια τραγωδία που συγκλονίζει δύο οικογένειες χωρίς πρόθεση ή δόλο.

 

