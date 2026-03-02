Ευχαριστήρια επιστολή Ανδρέα Η. Μανωλόπουλου: Εδωσα μάχες νύχτα και μέρα, για το ΚΤΕΛ Αχαΐας

Με λόγο απολογιστικό αλλά και προσωπικό, ο Ανδρέας Μανωλόπουλος αποχαιρετά με επιστολή του, την προεδρία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, κάνοντας αναφορά στην προσωπική του διαδρομή και τα επιτεύγματα του οργανισμού. Ευχαριστεί μετόχους, εργαζομένους και επιβατικό κοινό, τονίζοντας ότι παρέμεινε «στις επάλξεις» σε όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, μέτοχοι του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας,

Αγαπητές/οί συμπολίτες και επιβάτες του ΚΤΕΛ Αχαΐας,

Με την παρούσα δημόσια επιστολή μου θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους μετόχους που, επί σειρά ετών, με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους εκλέγοντάς με πρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων διαχρονικά, με τα οποία συμπορευτήκαμε σε δύσκολους καιρούς, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές δοκιμασίες στο επάγγελμά μας καθώς και τους εργαζομένους που υπηρετούν το ΚΤΕΛ δίνοντας καθημερινό αγώνα με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Τέλος, και πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω το επιβατικό κοινό της Αχαΐας και ολόκληρης της Ελλάδος για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνει επί δεκαετίες στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ, επιλέγοντας να μετακινείται μαζί μας. Αυτή η καθημερινή επιλογή ήταν και θα είναι η μεγαλύτερη τιμή αλλά και ευθύνη.

Σε όλη τη διαδρομή μου δεν εγκατέλειψα ποτέ τις επάλξεις. Από νεαρή ηλικία έως σήμερα, έδωσα μάχες νύχτα και μέρα, με όλη μου την ψυχή, για το ΚΤΕΛ Αχαΐας, για τους ιδιοκτήτες, τους εργαζομένους και πάνω απ’ όλα για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Εάν επιχειρούσα να κάνω έναν πλήρη απολογισμό των έργων της προεδρίας μου, θα χρειαζόταν σελίδες ολόκληρες.

Ετσι, πολύ συνοπτικά, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση για:

⦁ Πρώτα απ’ όλα, για τον σύγχρονο επιβατικό σταθμό, όραμα δεκαετιών, που αποτελεί έργο υποδομής και αναβάθμισης, όχι μόνο για το ΚΤΕΛ, αλλά και ολόκληρης της πόλης, για το σήμερα αλλά και για τις προκλήσεις του αύριο.

⦁ Τον σύγχρονο στόλο των λεωφορείων μας που εγγυώνται ασφάλεια και άνεση στο επιβατικό κοινό.

⦁ Την ακίνητη περιουσία που καταφέραμε να αποκτήσουμε προς όφελος πάντα των μετόχων, αποδίδοντας σημαντικά έσοδα: Τις εγκαταστάσεις των Μύλων Αγίου Γεωργίου, το νεοκλασικό στολίδι επί των οδών Αράτου και Ρήγα Φεραίου, το οικόπεδο 16 στρεμμάτων -μεγάλης αξίας- στο παραλιακό μέτωπο έναντι του νέου Λιμένος (πρώην ΒΕΣΟ), το επιβατικό σταθμό του Αιγίου, καθώς και το οικόπεδο πέντε στρεμμάτων στο Αίγιο.

⦁ Την υγιή οικονομική βάση του φορέα μας που αποτυπώνεται στα δημοσιευθέντα στοιχεία της ΑΕ.

⦁ Τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας.

⦁ Την ικανοποίηση του επιβατικού κοινού.

⦁ Τις υγιείς εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό.

⦁ Τη διαρκή παρουσία του ΚΤΕΛ μας στις κεντρικές συνομοσπονδίες και στους πανελλήνιους οργανισμούς που αποτελούν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, παρεμβάσεων και διεκδικήσεων.

Δεν μου ταίριαξε ποτέ να γίνω ρίψασπις. Δεν λιποτάκτησα όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν τα παράτησα για να «ξεκουραστώ», όπως καλοπροαίρετα μου πρότειναν η οικογένειά μου και οι φίλοι.

Πίστεψα -και πιστεύω- ακράδαντα ότι ο κάθε άνθρωπος οφείλει να τιμά την ευθύνη έναντι του κοινωνικού συνόλου που αναλαμβάνει και να παραμένει παρών μέχρι τέλους.

Στη νέα Διοίκηση θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο της.

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Ανδρέας Η. Μανωλόπουλος (πρώην πρόεδρος Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας)

