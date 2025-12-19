Ευχαριστήριο από την τοπική επιχείρηση Κατριβέση Γάμος-Βάπτιση για τη μεγάλη επιτυχία των εγκαινίων του καταστήματος

19 Δεκ. 2025 14:27
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, τα εγκαίνια του καταστήματος Κατριβέση Γάμος-Βάπτιση στο νέο τους χώρο στην οδό Παντανάσης 39-41, σε μια βραδιά με ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Με τη παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση γνωστοί επιχειρηματίες της Πάτρας, άτομα της τοπικής πολιτικής σκηνής, αλλά και η παρουσία πλήθους κόσμου, συνεργατών και φίλων, όπου μας γέμισε με δύναμη για να συνεχίσουμε δυναμικά.

Θερμές ευχαριστίες και στο προσωπικό που στήριξε τη προετοιμασία και την οργάνωση της βραδιάς με επαγγελματισμό και χαμόγελο, αλλά και στους προμηθευτές, όπου η συνέπεια και η άψογη συνεργασία τους συνέβαλαν στην επιτυχία του event.

«Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη σας!» τονίζει το μήνυμα της επιχείρησης

 

