Ευχαριστήριο από την τοπική επιχείρηση Κατριβέση Γάμος-Βάπτιση για τη μεγάλη επιτυχία των εγκαινίων του καταστήματος

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, τα εγκαίνια του καταστήματος Κατριβέση Γάμος-Βάπτιση στο νέο τους χώρο στην οδό Παντανάσης 39-41, σε μια βραδιά με ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Με τη παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση γνωστοί επιχειρηματίες της Πάτρας, άτομα της τοπικής πολιτικής σκηνής, αλλά και η παρουσία πλήθους κόσμου, συνεργατών και φίλων, όπου μας γέμισε με δύναμη για να συνεχίσουμε δυναμικά.

Θερμές ευχαριστίες και στο προσωπικό που στήριξε τη προετοιμασία και την οργάνωση της βραδιάς με επαγγελματισμό και χαμόγελο, αλλά και στους προμηθευτές, όπου η συνέπεια και η άψογη συνεργασία τους συνέβαλαν στην επιτυχία του event.

«Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη σας!» τονίζει το μήνυμα της επιχείρησης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



