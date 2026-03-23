Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα

Τις θερμές της ευχαριστίες εκφράζει η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προς την εταιρεία «Πατραϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορεία» για τη σημαντική οικονομική ενίσχυση των Ευαγών Ιδρυμάτων της.

Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε δωρεά ύψους 5.000 ευρώ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου που επιτελείται από την τοπική Εκκλησία.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, αποτελώντας παράλληλα ένα θετικό παράδειγμα για την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερώνυμος, καθώς και οι συνεργάτες του στο προνοιακό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, εξέφρασαν τις εγκάρδιες ευχαριστίες τους προς τη διοίκηση της εταιρείας, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων δράσεων για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα, απηύθυναν ευχές προς τα στελέχη και τους εργαζομένους της εταιρείας, ώστε να έχουν υγεία, δύναμη και κάθε ευλογία στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

