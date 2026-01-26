Εφετείο: Αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Η μητέρα Λυγγερίδη με λυγμούς περιέγραψε στο δικαστήριο το τηλεφώνημα για την επίθεση με φωτοβολίδα στον γιο της.

26 Ιαν. 2026 17:22
Pelop News

Tο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας που αφορά στο σκέλος της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη

Το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ανέβαλε τη δίκη για τους φερόμενους ηθικούς αυτουργούς και συνεργούς μέχρι την αμετάκλητη απόφαση του κατηγορούμενου για το έγκλημα, το Δεκέμβριο του 2023 στην περιοχή του Ρέντη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκανε δεκτή ένσταση που κατατέθηκε στην οποία προτάχθηκε ο ισχυρισμός ότι το γεγονός πως η απόφαση για τον 18χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία Λυγγερίδη δεν έχει καταστεί αμετάκλητη «μπλοκάρει» τη δίκη των φερόμενων ηθικών αυτουργών και συνεργών.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως η υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης οπαδών, που διεξάγεται στον Κορυδαλλό, θα εκδικαστεί κανονικά για όλες τις πράξεις του κατηγορητηρίου, εκτός από αυτές της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας στην ανθρωποκτονία που αφορούν στη δολοφονία του άτυχου αστυνομικού.

«Ήταν οργανωμένο»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, Ευγενία η οποία άνοιξε και τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων.

Φανερά φορτισμένη η μητέρα του άτυχου αστυνομικού ζήτησε χρόνο για να μιλήσει για το παιδί της με τον πρόεδρο να της υπενθυμίζει την απόφαση της αναβολής του σκέλους που αφορά τη δολοφονία.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο και προσπάθεια συγκάλυψης. «Ήταν οργανωμένο, δεν ήταν τυχαίο το χτύπημα του Γιώργου, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλαίγοντας με λυγμούς, η Ευγενία Λυγγερίδη περιέγραψε στο δικαστήριο το τηλεφώνημα που δέχτηκε την ημέρα της επίθεσης με φωτοβολίδα στον γιο της ενώ αναφέρθηκε και στις πρώτες στιγμές στο νοσοκομείο.

«Μάθαμε ότι ο Γιώργος είχε χτυπηθεί πολύ βαριά, ότι υπέστη μεγάλη εγκεφαλική βλάβη. Μου είπαν ότι υπέστη δύο ανακοπές. Λέω «ο Γιώργος μου; Είναι θηρίο! Τα πόδια του ήταν σαν άλογο! Το δικό μου το παιδί ανακοπές;» είπε και συνέχισε «Ο Γιώργος όταν τον έφεραν ήταν φουσκωμένος σαν γουρούνι. Λέω γιατί; Ο γιατρός είπε ότι όλο το προωθητικό αέριο μπήκε στο σώμα του και μετά έγινε ανάφλεξη».

Πηγή: newsbeast.gr

