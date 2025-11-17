Νέα έρευνα της ΕΛΑΣ στο Κολωνάκι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο επιχειρηματίας και ο 22χρονος συνεργός

Με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησαν έφοδο σε κατάστημα στο Κολωνάκι, όπου εργάζεται ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του.

Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο σε πιθανά ευρήματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν νέα στοιχεία για τη δολοφονία, όσο και στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο επιχειρηματίας – φίλος του ανιψιού και εργοδότης του 22χρονου

Το κατάστημα ανήκει σε επιχειρηματία, στενό φίλο του ανιψιού του θύματος, με τον οποίο ο τελευταίος διατηρούσε στενή προσωπική σχέση.

Ο ίδιος ήταν το πρώτο πρόσωπο που ειδοποιήθηκε από τη σύντροφο του ανιψιού αμέσως μετά τη δολοφονία, καθώς – όπως έχει καταθέσει ο 33χρονος – βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να μιλήσει.

«Ο 22χρονος δουλεύει σε ένα μαγαζί που έχει ένας αδερφικός μου φίλος. Μετά την επίθεση, είπα στη σύντροφό μου να τον καλέσει γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω. Το κινητό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας», είχε δηλώσει ο ανιψιός του θύματος.

Ο επιχειρηματίας, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε τη φιλική τους σχέση και υποστήριξε ότι ο 22χρονος είναι απλώς εργαζόμενος του καταστήματος, τον οποίο γνώρισε μέσω του ανιψιού.

«Είμαι εργοδότης του 22χρονου, είναι καλό παιδί και τον ξέρω μόνο ως εργαζόμενο. Ο ανιψιός γνώρισε τον 22χρονο στο μαγαζί μου. Μας συνδέει φιλία και με κάλεσαν αμέσως μετά το φονικό για να μου πουν τι έγινε», φέρεται να κατέθεσε.

Η γνωριμία και οι επισκέψεις στη Φοινικούντα

Η γνωριμία των δύο φερόμενων εμπλεκομένων – του ανιψιού και του 22χρονου – έγινε το διάστημα 2021-2022 στο κατάστημα του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με καταθέσεις, το καλοκαίρι του 2022 ο 22χρονος είχε ζητήσει να μείνει στο κάμπινγκ του θύματος και φιλοξενήθηκε δωρεάν κοντά στη ρεσεψιόν. Ο ανιψιός του 68χρονου υποστηρίζει πως τον είδε ξανά πέρυσι αλλά και λίγες ημέρες πριν το φονικό στην Αθήνα.

Ο επιχειρηματίας είχε επισκεφθεί τη Φοινικούντα τον Αύγουστο του 2024, δηλώνοντας ότι είχε περάσει από το κάμπινγκ χωρίς να διαμείνει εκεί.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η ΕΛ.ΑΣ. αναλύει τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα καταστήματα στο Κολωνάκι, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων και οι έρευνες για πιθανά κίνητρα.

Η έρευνα θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να φωτίσει το πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στον ανιψιό του θύματος, τον 22χρονο συνεργό και τον επιχειρηματία, που πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

