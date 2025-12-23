«Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει», νέα αποκάλυψη για το φονικό στη Φοινικούντα

Μάρτυρας κλειδί ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση

«Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει», νέα αποκάλυψη για το φονικό στη Φοινικούντα
23 Δεκ. 2025 22:10
Pelop News

Σοκ συνεχίζουν να προκαλούν οι αποκαλύψεις για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα και μάρτυρας κλειδί ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!

Η μάρτυρας βγήκε στον Alpha και περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 68χρονου πριν την δολοφονία, ενός από τα θύματα του κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς και τις σχέσεις του με τους γύρω του. Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν την υπόθεση και να αποδώσουν δικαιοσύνη.

Η μάρτυρας είναι η επί 33χρονια υπάλληλος στο κάμπινγκ και μάρτυρας της διαθήκης του 68χρονου, όπως είπε στον Alpha: «Εγώ πήγα την επόμενη μέρα στο σημείο του εγκλήματος στο κάμπινγκ, ήταν πολύ ταραγμένος ο ανιψιός και τον βοήθησα να καθαρίσει το σημείο ενώ δεν ήθελα. Εκείνος όμως ήθελε να το καθαρίσει».

Για το πλέξι γκλας που βρισκόταν πίσω από τον 68χρονο την ώρα της δολοφονίας του, έρευνες είχαν βρει ότι εκείνο ήταν άθικτο, γεγονός που επιβεβαίωσε και η εργαζόμενη του κάμπινγκ, Η ίδια είπε συγκεκριμένα: «Ναι το πλέξι γκλας ήταν άθικτο όταν πήγα να καθαρίσω εγώ την επόμενη μέρα».

Ο ανιψιός μάλιστα κατηγορείται ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βγάλει από την μέση τον άτυχο άνδρα χωρίς όμως να το καταφέρει. Κάτι που κατάφερε μερικούς μήνες αργότερα σε συνεργασία με τον φίλο του.

Η μάρτυρας μάλιστα αποκάλυψε ότι «ο 68χρονος φοβόταν για την ζωή του» με την ίδια να του λέει να πάρει προστασία.

Εκείνος μάλιστα υποψιαζόταν τον γιό της ανιψιάς του για την πρώτη απόπειρα αλλά η εργαζόμενη του έλεγε ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι που εν τέλη αυτός πίστεψε, πριν την μοιραία μέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:50 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τους παίκτες της ομάδας, ΒΙΝΤΕΟ
22:40 Ανατροπή στο Κάουνας για τον Παναθηναϊκό με σούπερ Σορτς και Οσμάν
22:31 Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, ΒΙΝΤΕΟ
22:25 Προσοχή, πότε πρέπει να τρώμε βραδινό για να μην παχύνουμε και να μην αυξηθεί το σάκχαρο
22:20 Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 39 εκατ. ευρώ!
22:10 «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει», νέα αποκάλυψη για το φονικό στη Φοινικούντα
21:59 Παναιγιάλειος: Παίξαμε ποδόσφαιρο και με τον Άγιο Βασίλη! ΦΩΤΟ
21:48 Πάτρα: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι στα Κάτω Συχαινά
21:37 ΜΜΕ Τουρκίας: Χάθηκε από τα ραντάρ λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης
21:26 Αγρότες με τρακτέρ έκαναν… κατάληψη στο κέντρο της Καλαμάτας
21:17 Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ», ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Ο Μητροπολίτης Πατρών σε Ιδρύματα της πόλης, ΦΩΤΟ
20:56 Ισπανία: Διπλή δολοφονία, τσακωμός με δύο άνδρες που είχαν κάνει κατάληψη σε σαλέ
20:46 «Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πορεία προς την επιστροφή στη Super League»
20:35 «Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;», επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN
20:25 Πάτρα: Οικογένεια με ναρκωτικά, μητέρα και γιος συνελήφθησαν
20:14 Βούτηξε στο κενό από ταράτσα κτηρίου και αυτοκτόνησε γνωστός αθλητικός ρεπόρτερ, ΒΙΝΤΕΟ
20:04 Ιταλία: Πρόστιμο 256 εκατομμυρίων ευρώ στη Ryanair για κατάχρηση
19:53 Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αύξηση του κατώτατου μισθού 27%!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ