Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το κρατικό αεροπλάνο που μεταφέρει το Άγιο Φως. Η υποδοχή του θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους και ακολούθως ο πρώτος σταθμός του θα είναι το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



