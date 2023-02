Ευθεία απειλή Κίνας κατά Ίλον Μασκ: «Σταμάτα να διαδίδεις θεωρίες διαρροής του COVID-19... Θα υπάρξουν συνέπειες»

Το κινεζικό κουμμουνιστικό καθεστώς προειδοποίησε τον Ίλον Μασκ, να μην «διαδίδει θεωρίες» όπως είπε για το κορονοϊό και το εργαστήριο της Γιουχάν γιατί θα υπάρξουν συνέπειες.

Την προειδοποίηση αυτή την δημοσιοποίησε μέσω της κρατικής αγγλόφωνης εφημερίδας Global Times.

Η Eunice Yoon του CNBC ανέφερε την Τρίτη σχετικά με την προειδοποίηση από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης των Global Times, της αγγλόφωνης θυγατρικής της People’s Daily που ελέγχεται από το ΚΚΚ.

NEW — China Issues a Warning to Elon Musk to Stop Promoting the Wuhan Lab Leak Theory

“He could be breaking the pot of China. This is a Chinese saying that’s similar to biting the hand that feeds you.”@elonmusk

pic.twitter.com/V5CwbP64Ks

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) February 28, 2023