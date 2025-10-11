Έφυγε από τη ζωή η Νταϊάν Κίτον: Αντίο στη θρυλική πρωταγωνίστρια του «Νονoύ» και της «Annie Hall»

Η χολιγουντιανή σταρ, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο με το μοναδικό της στυλ και τη χαρακτηριστική της παρουσία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Έφυγε από τη ζωή η Νταϊάν Κίτον: Αντίο στη θρυλική πρωταγωνίστρια του «Νονoύ» και της «Annie Hall»
11 Οκτ. 2025 22:15
Pelop News

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της εμβληματικής ηθοποιού Νταϊάν Κίτον, που έφυγε από τη ζωή στην Καλιφόρνια σε ηλικία 79 ετών. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ την απώλειά της επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στο περιοδικό People.

Η Νταϊάν Κίτον υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, με ρόλους που καθόρισαν ολόκληρες δεκαετίες. Από το «Κλαμπ των πρώτων συζύγων» και τον «Πατέρα της νύφης» μέχρι τον «Νονό», κάθε εμφάνισή της συνδύαζε αυθεντικότητα, χιούμορ και δύναμη, στοιχεία που την ανέδειξαν σε μοναδική προσωπικότητα του Χόλιγουντ.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1970, όμως η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε δύο χρόνια αργότερα, με τον ρόλο της Κέι Κορλεόνε στην εμβληματική τριλογία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, στο πλευρό των Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο.

 

Η συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν υπήρξε καθοριστική για την πορεία της. Οι κοινές τους ταινίες —από το «Play It Again, Sam» και τον «Υπναρά», μέχρι το «Love and Death»— ανέδειξαν το φυσικό κωμικό της ταλέντο. Το 1977, με το «Annie Hall», χάρισε στον κινηματογράφο έναν από τους πιο εμβληματικούς γυναικείους ρόλους και απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, καταγράφοντας μια ανεπανάληπτη στιγμή στην ιστορία του σινεμά.

Ακολούθησαν οι «Εσωτερικές σχέσεις» και το «Μανχάταν», που επιβεβαίωσαν τη βαθιά καλλιτεχνική της ευαισθησία. Η Νταϊάν Κίτον παρέμεινε ενεργή και αγαπητή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, αφήνοντας παρακαταθήκη ένα έργο που γεφυρώνει γενιές, στυλ και εποχές.
