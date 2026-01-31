Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Βαρύ πένθος για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα της επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.
Δύσκολες ώρες βιώνει η Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της τα τελευταία 27 χρόνια.
Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση συγγενικού του προσώπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ανιψιός του, με λόγια φορτισμένα συναισθηματικά, αποχαιρέτησε δημόσια τον θείο του, αναφερόμενος με τρυφερότητα και χιούμορ στη σχέση και τη στάση ζωής του.
Η Ζωζώ Σαπουντζάκη και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος υπήρξαν για χρόνια αχώριστοι, κρατώντας χαμηλό προφίλ και επιλέγοντας να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό για την αγαπημένη ηθοποιό, που σε κάθε δημόσια αναφορά της μιλούσε με αγάπη και βαθιά εκτίμηση για τον σύντροφό της.
