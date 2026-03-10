Εγκαιρη παρέμβαση

Η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή διαμορφώνει ένα νέο ασταθές οικονομικό περιβάλλον, με άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια της κρίσης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη εκρηκτικό κύμα ακρίβειας, το οποίο απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα, με μια οικονομία ευάλωτη στις διακυμάνσεις της ενέργειας και των μεταφορών, αντιμετωπίζει ένα νέο ενδεχόμενο παρατεταμένης αναταραχής που απειλεί να μεταφραστεί σε νέο κύμα πληθωρισμού καθιστώντας κρίσιμη την έγκαιρη παρέμβαση της πολιτείας.

