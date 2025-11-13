«Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα

Μέσω της υποδομής, που αποσυναρμολογήθηκε κατά τη διάρκεια των ημερών δράσης, «μολύνθηκαν» εκατοντάδες χιλιάδες θύματα σε όλο τον κόσμο με κακόβουλο λογισμικό

Λάπτοπ
13 Νοέ. 2025 20:48
Pelop News

Στο διάστημα 10-13 Νοεμβρίου 2025, συντονίστηκε η τελευταία φάση της επιχείρησης Endgame από τα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη. Στόχοι ήταν οι μεγαλύτεροι «κλέφτες πληροφοριών», το πρόγραμμα «Rhadamanthys», το VenomRAT και το botnet Elysium, τα οποία είχαν καθοριστικό ρόλο στο διεθνές έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Οι αρχές εξουδετέρωσαν αυτούς τους τρεις μεγάλους παράγοντες που διευκόλυναν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Ο κύριος ύποπτος για το VenomRAT συνελήφθη επίσης στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Η επιχείρηση Endgame, που συντονίστηκε από την Europol και την Eurojust, είναι μια κοινή προσπάθεια των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση των παραγόντων που διευκολύνουν τη χρήση ransomware.

Πάνω από 30 εθνικοί και διεθνείς δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υποστηρίζουν τις ενέργειες.

 

Οι συντονισμένες ενέργειες οδήγησαν σε μία σύλληψη στην Ελλάδα, 11 έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες (1 στη Γερμανία, 1 στην Ελλάδα και 9 στις Κάτω Χώρες), πάνω από 1.025 διακομιστές που καταργήθηκαν ή διακόπηκαν σε όλο τον κόσμο και 20 κατασχέσεις domain.

Το παιχνίδι δεν τελειώνει εδώ
Η αποσυναρμολογημένη υποδομή κακόβουλου λογισμικού αποτελείτο από εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές που περιείχαν αρκετά εκατομμύρια κλεμμένα διαπιστευτήρια. Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν ότι τα συστήματά τους είχαν μολυνθεί.

Ο κύριος ύποπτος πίσω από την κλοπή πληροφοριών είχε πρόσβαση σε πάνω από 100 000 πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που ανήκαν σε αυτά τα θύματα, με πιθανή αξία εκατομμυρίων ευρώ.

Η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και παρείχε αναλυτική, κρυπτογραφική και εγκληματολογική υποστήριξη στην έρευνα. Για να υποστηρίξει τον συντονισμό της επιχείρησης, η Europol οργάνωσε και συντόνισε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με όλες τις χώρες, καθώς και μια επιχειρησιακή συνάντηση στην έδρα της.

Πάνω από 100 αξιωματικοί επιβολής του νόμου από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τον συντονισμό των επιχειρησιακών δράσεων από το κέντρο διοίκησης της Europol.

Το κέντρο διοίκησης διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κατασχεθέντες διακομιστές, τους υπόπτους και τη μεταφορά των κατασχεθέντων δεδομένων. Η Eurojust συνέδραμε επίσης στην εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και ευρωπαϊκών εντολών έρευνας.

