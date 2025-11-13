«Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber

Κάθε ημέρα που περνάει ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη του «ιερέα» youtuber για συμμετοχή του σε κύκλωμα ναρκωτικών.

«Αγαπάω τα γατάκια και θέλω μόνο το καλό τους», τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο βασανιστή

Στο Live News μίλησαν άνθρωποι που όχι μόνο έτυχε να βρεθούν στο αυτοσχέδιο εκκλησάκι του «ιερέα», αλλά είχαν καταλάβει, όπως λένε, πως ο ρασοφόρος που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών και από εκεί άνοιξε ο «ασκός του αιόλου» με την παράνομη δράση του, έπαιζε παιχνίδια για δικό του συμφέρον στις πλάτες των πιστών.

Ένας αγιογράφος που είχε δωρίσει τις εικόνες, είχε ακούσει, όπως ανέφερε, τον κατηγορούμενο ρασοφόρο να λέει πως μία από αυτές ήταν 200 ετών. Ο ίδιος φυσικά ήξερε πως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.

«Είχε δείξει μία εικόνα ότι “ευτυχώς γλιτώσαμε αυτή την εικόνα εδώ πέρα που ήταν να μας την κλέψουν και δεν την κλέψανε είναι 200 ετών” και τελικά η εικόνα αυτή ήταν δικιά μου, έπεσα από τα σύννεφα τότε, λέω “200 ετών η εικόνα η δικιά μου;”».

Ο ρασοφόρος που ήξερε την αλήθεια για τις εικόνες, ρίσκαρε όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου. «Του φτιάξαμε ό,τι εικόνες βλέπετε στον ναό στους τοίχους, το 80% είναι δικές μας, οι εικόνες του τέμπλου είναι δικές μας, δεν του ζήτησα χρήματα, δεν μου χρωστάει χρήματα. Εγώ είδα μία γυναίκα αυτήν την στιγμή ότι της έπαιρνε χρήματα για να φτιάξει εικόνες. Τις εικόνες τις κάναμε εμείς δώρο», είπε ακόμα.

Τα ψεύτικα αγήματα στις περιφορές των εικόνων

Ο παλαιοημερολογίτης ιερέας, έκανε κινήσεις για να εντυπωσιάσει το ποίμνιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην περιφορά της εικόνας υπήρχε στρατιωτικό άγημα, κάτι που ήταν στημένο. Εξήγηση δίνει μία νέα μαρτυρία που αναφέρει ότι γυναίκες και άντρες που έπαιζαν airsoft, φορούσαν στρατιωτικά ρούχα και συνόδευαν την εικόνα.

«Παίζω airsoft (αεροσφαίριση), έτσι λέγεται. Τα όπλα είναι fake. Λέγονται έφεδροι καταδρομείς αλλά είναι σαν σχολή. Παραστρατιωτική σχολή. Μου έκανε εντύπωση γιατί μας ζήτησε – επειδή εμείς φοράμε στολή παραλλαγής γι’ αυτά τα paintball κι αυτά – ζήτησε να είμαστε με τις στολές μας. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και λέω για ποιον λόγο; Ήθελε να πιστέψουν μάλλον οι έξω ότι εμείς είμαστε του στρατού; Εμείς δεν είμαστε του στρατού. Το κάναμε ότι κάνουμε μία καλή πράξη», αναφέρει η μαρτυρία.

Και πάλι όμως ο κατηγορούμενος ρασοφόρος είχε καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Να περάσει στους περισσότερους αυτό που είχε στο μυαλό του.

«Ζήτησε να είμαστε εκεί και να παρελαύνουμε γιατί ήρθε το χέρι του Αγίου Παρθενίου που είναι για τους καρκινοπαθείς. Και είχε μπάντα, είχε Αστυνομία. Έκλεισε τους δρόμους, πήγαμε από τη Λιοσίων. Κάναμε Στρ. Καλλάρη πάνω. Είχε πολύ κόσμο. Είχε τόσο πολύ κόσμο να ξέρεις που υπήρχαν άνθρωποι που έβαζαν τα χαλάκια τους. Υποτίθεται βοηθούσε κόσμο. Ο κόσμος έβαζε τα χαλάκια του, τα ρούχα που φορούσε για να περάσει από πάνω η εικόνα και το χέρι. Είχε ένα χέρι μέχρι τον καρπό σε χρυσό».

Χωρίς να ανήκει ποτέ στην Ορθόδοξη εκκλησία, είχε καταφέρει να πείθει μικρούς και μεγάλους για το αντίθετο και μάλιστα χωρίς στους περισσότερους να κινεί υποψίες. Όλες οι λειτουργίες ήταν οργανωμένες και τα μυστήρια όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια.

Ανήλικος βαφτίστηκε από τον ρασοφόρο που σήμερα βρίσκεται στη φυλακή, γυναίκα οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία από τον ίδιο και τον συνεργό του. Ορισμένοι, μετά τις αποκαλύψεις, αναρωτιούνται αν τα μυστήρια που τέλεσε ο ψευτοϊερέας είναι έγκυρα.

Για όλα όσα συνέβαιναν τα τελευταία χρόνια σε αυτό το εκκλησάκι υπήρχε εξήγηση. Η αλήθεια. Μόνο που αυτή ήταν δύσκολο να αποκαλυφθεί, και για τις δήθεν εικόνες των 200 ετών που έλεγε ο ρασοφόρος και για το σκηνικό που έστηνε σε κάθε περιφορά του Επιταφίου.

Ο ψευτοϊερέας και οι άκυροι γάμοι

Άνθρωπος που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου από τον ψευτοπαπά, αναφέρει:

«Εμείς ξέραμε ότι ήταν ιερέας. Ήταν γνωστός. Ήταν δίπλα σε εμάς εκεί που μέναμε τότε και φαίνονταν καλά παιδιά. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας. (…) Δεν έγινε στη Λιοσίων. Εγώ είχα πάει σε ένα κτήμα και είχα κάνει τον γάμο. Εγώ είχα βρει το κτήμα. Προθυμοποιήθηκε και λέω ‘γιατί όχι;’. Πού να ξέραμε τώρα την έκβαση όλων των γεγονότων».

«Ήταν στη γειτονιά στην αρχή και έτσι είχαμε γνωριστεί. Τότε είχε ένα μαγαζί… Μεζεδοπωλείο και πηγαίναμε όλοι οι φίλοι από τη γειτονιά. Μετά πήγε σε μία εκκλησία στη Νίκαια. Τώρα που τα είδα και εγώ και τα άκουσα όλα αυτά, τα κατάλαβα», συμπληρώνει.

«Δεν έζησα κανένα θαύμα»

Ένα αγοράκι μόλις 2 ετών πριν από λίγα χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Οι γονείς του το πήγαν στο εκκλησάκι επί της Λιοσίων και συναντήθηκαν με τον ρασοφόρο. Μετά από σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, το παιδί έγινε καλά και ο ψευτοϊερέας μιλούσε για θαύμα.

«Αχ Κατερίνα, σήμερα έγινε άλλο θαύμα. Ένα παιδάκι 2,5 ετών με καρκίνο ήρθε την Κυριακή. Το σταύρωσα. Φόρεσα το μπλουζάκι του και πήγε τη Δευτέρα Ιταλία. Και οι γιατροί τρελάθηκαν. Δεν έχει ίχνος καρκίνου. Με πήραν σήμερα. Ούρλιαζαν οι γονείς του», έλεγε ο ίδιος στην 55χρονη από τον Καναδά.

Οι γονείς κατάλαβαν την αλήθεια πριν από λίγες μόνο μέρες, όταν με τη σύλληψη του ψευτοπαπά άρχισαν να θυμούνται εικόνες και διαλόγους.

«Έπασχε από μία σπάνια μορφή καρκίνου η οποία δεν είχε κάποια θεραπεία εδώ στην Ελλάδα και φεύγαμε στο εξωτερικό. Πήγαμε πρώτη φορά στη Νίκαια. Τον είδαμε τον ‘πατέρα’. Μπήκαμε στον ναό. (…) Μπορεί να κατηγορείται για ό,τι κατηγορείται αλλά το μέγα ‘κατηγορώ’ να ξέρετε ότι πρέπει να είναι αυτό. Δεν μπορεί στους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν, οι οποίοι ψάχνουν από κάπου… Το θέμα του πνευματικού είναι πολύ λεπτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πάνω στον πόνο του να θέλει να πιαστεί από κάπου… και να πηγαίνει ο καθένας με το παιδί του, με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, με τον οποιονδήποτε και να του παρουσιάζεις ας πούμε ένα δάχτυλο και να του λέει ‘προσκύνησε’», λέει η μητέρα του παιδιού στο MEGA.

«Όταν βγήκε όλο αυτό στο προσκήνιο έπαθα σοκ. Δηλαδή είπα δεν είναι δυνατόν Θεέ μου. Εγώ προσωπικά δεν έζησα κανένα θαύμα. Εμένα το παιδί μου σώθηκε γιατί παλέψαμε εμείς να το σώσουμε φυσικά. Σώθηκε χάρη σε αυτή την υπέροχη γιατρό».

Η ομογενής από τον Καναδά

Το 2018, η ομογενής από τον Καναδά μίλησε μαζί του και αποφάσισε να κάνει δωρεά επειδή ήθελε να θεμελιωθεί μία εκκλησία για τον προστάτη Άγιο των καρκινοπαθών.

«Δεν είμαι πλούσια, αλλά ήθελα να βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000€. Η εκκλησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ξεκινήσαμε», ανέφερε.

Ο ψευτοϊερέας και η ομογενής ευεργέτις, επικοινωνούσαν τις περισσότερες φορές με μηνύματα, με την κόρη της να διαβάζει τις συνομιλίες τους πριν από λίγες μόνο μέρες.

Όταν ο ρασοφόρος διαπίστωσε πως η βασανισμένη καρκινοπαθής είχε χρήματα, δεν σταμάτησε να της ζητάει περισσότερα, λέει η μητέρα και η κόρη της.

«Τότε, το παιδί μου ήταν άρρωστο και άκουσε πως ο Άγιος Παρθένιος είναι για τον καρκίνο και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, πάρα πολύ, ήταν και της εκκλησίας παιδί και την εκμεταλλεύτηκε ο “παπάς”. Αυτή είναι η υπόθεση».

Μιλώντας στο Live News, η κόρη της 55χρονης λέει: «Αυτή η εκκλησία ήταν ο τρόπος της να προσφέρει στην κοινότητα, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αν ήταν εδώ σήμερα και τα έβλεπε όλα αυτά, θα ήταν έξαλλη, διαλυμένη. (…) Περιμένω επίσημα έγγραφα από την τράπεζα για να δω το ακριβές ποσό, πού έχουν πάει τα λεφτά. Μαθαίνουμε σταδιακά την αλήθεια».

Οι διάλογοι για το αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα έναν διάλογο του 40χρονου βοηθού του ιερέα με εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, από την οποία ήθελε να νοικιάσει αυτοκίνητα με τα οποία θα μετέφεραν τους παράνομους μετανάστες.

Ορίστε

Ναι γεια σας

Γεια σας

Από Θεσσαλονίκη σας παίρνω

Ναι, ναι

Μου είπατε να σας πάρω σε 10 λεπτάκια

Ναι πείτε μου

Εεε, θέλω να σας … είχαμε πει για ένα 3008 σωστά;

Ωραία

Εεε το αυτοκίνητο αυτό ήταν σε κράτηση σήμερα

Μμμμ

Ναι με ενημέρωσαν ότι έβγαλε πρόβλημα. Στον προηγούμενο πελάτη

Ναι

Εεε, εγώ τώρα έχω να σας δώσω ένα SEAT ARONA

Ένα;

Πάλι έτσι τζιπάκι είναι

Ωραία, ωραία

Θα το, θα κάνουμε αυτή την αλλαγή

Ωραία ωραία

Ίδια τιμή, όπως τα είχαμε πει

Ωραία, ωραία. Όμορφα

Ο διάλογος με ιερέα στα κρατητήρια

Σε άλλο διάλογο που φέρνει στη δημοσιότητα το Live News ο ψευτοϊερέας και YouTuber συνομιλεί το άτομο που παρίστανε τον ιερέα και συνελήφθη για τη διακίνηση των μεταναστών και βρίσκεται στα κρατητήρια.

Έλα

Έλα

Τι έγινε

Τι να γίνει, καλά

Ε;

Αύριο θα έρθει ο δικηγόρος

Ναι

Τη Δευτέρα θα πάω στον ανακριτή και βλέπουμε. Τι θα κάνω;

Σε χτυπήσανε τίποτα;

Ε;

Σε χτυπήσανε;

Όχι, όχι

Ααα. Πως σου συμπεριφέρονται;

Καλά μια χαρά. Δόξα τω Θεω

Πώς τα βλέπεις τα πράγματα;

Τι να σου πω δεν ξέρω, άκουσε με. Άμα χρειάζεται εγγύηση γι αυτά να δούμε μήπως μέσω δικηγόρου κάνεις εξουσιοδότηση να δώσουμε το σπίτι

Θα δούμε, θα δούμε

Αχνα ε; Αχνα μόνος σου

Ναι ξέρω μην αγχώνεσαι. Το έχω τακτοποιήσει

Άκουσε με. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέρεις, βρήκες κάποιον Ομόνοια και τέτοια

Μην αγχώνεσαι. Τα έχω τακτοποιήσει όλα Με ακούς;

Τώρα με το δίπλωμα και αυτό. Ε, και για εκείνο έφαγα κλήση

Ε;

Έφαγα κλήση λέω και γι αυτό

Έφαγες κλήση;

Ναι για το δίπλωμα

Ναι γιατί οδηγούσα χωρίς

Ε, εντάξει χεστήκαμε ρε … Αυτό είναι το θέμα μας;

Με συν όλα τα άλλα είναι και αυτό μέσα

Ε εντάξει

Θα δούμε τώρα τη Δευτέρα τι θα γίνει.

