«Αγαπάω τα γατάκια και θέλω μόνο το καλό τους», τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο βασανιστή

Συνολικά σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο καταδικάστηκε ο 63χρονος κάτοικος Δονούσας που είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Ο 63χρονος οδηγήθηκε σε δίκη και εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος πως «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους», σύμφωνα με το cyclades24.gr. Ο άνδρας οδηγείται πλέον στη φυλακή, δίνοντας τέλος στην υπόθεση που είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση. Η χρηματική ποινή είναι πέρα από το διοικητικό πρόστιμο του 1,7 εκατ. ευρώ που έχει επιβληθεί από την αστυνομία η οποία σχημάτισε κακουργηματική δικογραφία. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του νόμου, που προβλέπει 30.000 ευρώ ανά ζώο. Ωστόσο, τελικά δικάστηκε για πλημμελήματα, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα καταπέσει.

Το χρονικό

Η υπόθεση που οδήγησε σήμερα στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα. Αστυνομικοί του Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνέλαβαν τον 63χρονο και στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε περιφραγμένο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν ζώα σε περιβάλλον που δεν πληρούσε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής και φροντίδας.

Σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, απεικονίζονται οι γάτες που ζούσαν κλειδωμένες και υποσιτισμένες μέσα σε σκουπίδια. Ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές στο Μοσχάτο για αντίστοιχους λόγους.

