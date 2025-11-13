ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στην Εξεταστική «Φραπές» και «Χασάπης»

Την πρόταση για την κλήση τους στην Επιτροπή είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ

13 Νοέ. 2025 19:19
Pelop News

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σην επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων, με την κλήση στελεχών, του Οργανισμού και των Περιφερειών.

Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο κ. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και η κα Ζωή Πολιτοπούλου υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα Σταύρος Τζεδάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή και την επόμενη ημέρα θα εμφανιστούν δύο από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης οι Γιώργος Ξυλούρης (φραπές) και Ανδρέας Στρατάκης (χασάπης).

Την πρόταση για την κλήση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Επιτροπή είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αποδεκτή από τα μέλη της Εξεταστικής.

