Μόλις 6′ από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ζωής για το μωρό

Μία σημαντική Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι σήμερα (13/11/2025) για τη μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρες, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 15:30 περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛΑΣ συνόδευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ένα βρέφος, από τις Σέρρες προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο».

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας συνάντησαν το ασθενοφόρο από την Περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.

