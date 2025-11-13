Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!

Στη Θεσσαλονίκη κλειστός θα παραμείνει από αύριο Παρασκευή 14.11.2025, μέχρι νεοτέρας ο Δημοτικός Ζωολογικός Κήπος, μετά από εντοπισμό κρούσματος μελιταίου πυρετού σε κριάρι.

Ο Ζωολογικός Κήπος, βρίσκεται ανεβαίνοντας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Χιλίων Δέντρων στον Κέδρινο Λόφο, δίπλα από το Θέατρο Δάσους.

Έχει μία έκταση συνολικά 58 στρεμμάτων και φιλοξενεί ζώα τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος από την πανίδα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, η αναστολή λειτουργίας λόγω του κρούσματος βρουκέλλωσης, αποφασίστηκε ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

