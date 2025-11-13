Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!

Θα παραμείνει κλειστός για μία ημέρα (14/11/20925)

Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!
13 Νοέ. 2025 17:15
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη κλειστός θα παραμείνει από αύριο Παρασκευή 14.11.2025, μέχρι νεοτέρας ο Δημοτικός Ζωολογικός Κήπος, μετά από εντοπισμό κρούσματος μελιταίου πυρετού σε κριάρι.

«Το έπνιξε το κορίτσι η μηχανή»: Συγκλονισμένο το Δαμάσι από τον θάνατο της 49χρονης

Ο Ζωολογικός Κήπος, βρίσκεται ανεβαίνοντας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Χιλίων Δέντρων στον Κέδρινο Λόφο, δίπλα από το Θέατρο Δάσους.

Έχει μία έκταση συνολικά 58 στρεμμάτων και φιλοξενεί ζώα τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος από την πανίδα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, η αναστολή λειτουργίας λόγω του κρούσματος βρουκέλλωσης, αποφασίστηκε ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον δήμο Θεσσαλονίκης
Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο
17:44 Μόλις 6′ από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ζωής για το μωρό
17:36 Φαρμάκης στην ΕΝΠΕ: «Τώρα είναι η ώρα για μία σημαντική επένδυση στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή Ελλάδα!»
17:29 «Στις λεπτομέρειες, τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας»
17:24 Πετρόπουλος: «Περισσότεροι οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι από τις διαθέσιμες διαδρομές»
17:15 Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!
17:10 Αλέξης Μητρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η οικονομική ελίτ επαναφέρει τον Τσίπρα»
17:07 Μενδώνη: «Μας ενδιαφέρει ως ζωντανό κύτταρο δημιουργίας»
16:58 Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος
16:44 Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
16:40 Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες
16:34 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της «Π»
16:26 Το Ταξί Express Πάτρας Ανεβάζει… Αυλαία! Συμπαραγωγός σε Νέα Θεατρική Κωμωδία στην Πόλη
16:18 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
16:10 σπιράλ: Η συνετή διαχείριση των λυμάτων είναι έργο πολιτισμού και υγείας
16:02 Πάτρα – Ανάπλαση Ανω Πόλης: Ξεκινά η ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Γερμανού
15:54 Πόθεν Έσχες: Τελειώνει η προθεσμία – Οι φετινές αλλαγές στον τρόπο υποβολής
15:46 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται ξανά το δικό της τρένο»
15:38 Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο
15:30 Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ