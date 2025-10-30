Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής – Τι προβλέπουν οι προτάσεις Κακλαμάνη

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου οι προτάσεις του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Στην ψηφοφορία, «ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, «παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ «όχι» ψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τρία βασικά άρθρα:

Άρθρο 1: Εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης του χρόνου ομιλίας των βουλευτών. Μετά την παρέλευση του χρόνου, το μικρόφωνο θα διακόπτεται αυτόματα.

Άρθρο 2: Καθορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορούν να προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίων ή τροπολογιών.

Άρθρο 3: Ρητή απαγόρευση αγόρευσης υπό διπλή ιδιότητα (π.χ. κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εισηγητής ταυτόχρονα).

Η συμπολίτευση χαρακτήρισε τις αλλαγές αναγκαίες για τη διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος λόγου των βουλευτών και την προστασία του κύρους του Κοινοβουλίου. Υποστήριξε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές βελτιώνεται η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής και δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους βουλευτές να τοποθετούνται επί των νομοσχεδίων.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν και δεν είχαν ενιαία στάση, υπογράμμισαν ότι απαιτείται συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού και κατηγόρησαν το προεδρείο για ανοχή σε φαινόμενα προσωπικών επιθέσεων και παραβίασης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι το 2026 θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση για μια συνολικότερη αναθεώρηση του Κανονισμού. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ανοχή 25% επί του οριζόμενου χρόνου ομιλίας θα ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, εκτός από τις ειδικές συζητήσεις, όπως αυτές του προϋπολογισμού ή των προτάσεων δυσπιστίας.

Οι νέες διατάξεις, σύμφωνα με τη Βουλή, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας, της θεσμικής τάξης και της ίσης συμμετοχής των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

