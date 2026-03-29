Εγνατία Οδός: Εργαζόμενος σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς του…

Σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς για τροχαίο που είχε προηγηθεί.

29 Μαρ. 2026 21:42
Pelop News

Ανατριχίλα με το συμβάν στην Εγνατία Οδό, όπου ένας 54χρονος εργαζόμενος σκοτώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς για τροχαίο που είχε προηγηθεί.

Όπως ανέφερε συνάδελφος του θύματος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα»: «Πήγε στη δουλειά και δεν γύρισε σπίτι. Δεν έχουμε ακριβώς τα στοιχεία για το πώς συνέβη το δυστύχημα. Πήγε να κάνει τη δουλειά του και δυστυχώς είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τον εκτόξευσε στο αντίθετο ρεύμα».

Το δυστύχημα έγινε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 46χρονος προσπάθησε να προσπεράσει φορτηγό, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με αυτό.

Λίγα λεπτά αργότερα, διερχόμενο όχημα με οδηγό έναν 78χρονο παρέσυρε τον εργαζόμενο, εκτοξεύοντάς τον στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η 73χρονη σύζυγός του τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ το όχημά της καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα υπήρχε έντονη χαλαζόπτωση. Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο —ο 46χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, ο 61χρονος Τούρκος οδηγός της νταλίκας και ο 78χρονος οδηγός που παρέσυρε τον 54χρονο— συνελήφθησαν, ενώ η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στο 59ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα).

Ο 54χρονος εκτελούσε προειδοποιητικά σήματα λόγω προηγούμενου ατυχήματος, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε τον ίδιο και προσέκρουσε στο πίσω μέρος του φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων.

 

 

