«Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του μπορεί να γνωρίζει», τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Φαίνεται ότι δεν έχει τέλος το θρίλερ της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε την 1η Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Για την συγκλονιστική υπόθεση κατέθεσε σήμερα (05.02.2026) ο πατέρας του θύματος, ξετυλίγοντας νέο κουβάρι αποκαλύψεων.

Ο 50χρονος σμήναρχος ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ Κίνας, η παρακολούθηση από την ΕΥΠ, πώς έφτασαν στα ίχνη του

Ο άτυχος 27χρονος απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα και αφού βασανίστηκε επί 6 μέρες από τους απαγωγείς του, βρήκε τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή. Ως μάρτυρας και όχι ως εμπλεκόμενη ή ύποπτη για την δολοφονία, η σύντροφός του περιέγραψε τα δραματικά γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία.

Και ο πατέρας του θύματος καταθέτει ενώπιον αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών και ακόμα ένα άτομο που φέρεται να γνώριζε για την απαγωγή και να είχε ζητήσει από τους δράστες την απελευθέρωση του νεαρού, είναι σύμφωνα με τις αρχές τρία από τα πρόσωπα «κλειδιά» στο θρίλερ της δολοφονίας, που για την ώρα είναι γεμάτο από αναπάντητα ερωτήματα.

Σε αντίθεση με τη σύντροφο του 27χρονου, ο πατέρας του είχε υποστηρίξει στο «Live News» πως ο γιος του δεχόταν απειλές. Θεωρεί πως η σύντροφος, η μητέρα αλλά και οι φίλοι του γιου του ξέρουν πολλά και αν αποφασίσουν να μιλήσουν θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του οικογενειακού κύκλου του θύματος, ο 27χρονος είχε κληρονομήσει πριν από δύο χρόνια μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον παππού του (πατέρα του πατέρα του). Υπήρξαν κόντρες με τον πατέρα του, ο οποίος για ένα διάστημα τον υποπτευόταν για τους εμπρησμούς σε οχήματα της εταιρείας του.

Η κατάθεση του πατέρα

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε ότι υπήρχαν κόντρες ανάμεσα σε πατέρα και γιο για τα περιουσιακά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τoυ Live News, στην κατάθεσή του ο πατέρας του ο 27χρονου υποστήριξε πως πράγματι ανά διαστήματα υπήρχαν κάποιες κόντρες με τον γιο του.

Περίπου 3μιση ώρες διήρκησε η κατάθεση του πατέρα, στην οποία ο ίδιος τοποθετήθηκε για τις σχέσεις του με τον 27χρονο, μίλησε για τη μήνυση του 2023 αλλά και για τα όσα θεωρεί ότι γνωρίζει η σύντροφος του γιου του. Αρχικά, ο πατέρας δεν έκανε λόγο για τεταμένες σχέσεις, αλλά ανέφερε ότι είχε διαμάχες με το θύμα ανά διαστήματα οι οποίες ξεπερνιόνταν. Για την μήνυση την οποία απέσυρε, είπε ότι την υπέβαλλε αρχικά επειδή ο 27χρονος του είχε χτυπήσει στο παρελθόν, όμως ως πατέρας αποφάσισε να μην προχωρήσει την νομική διαδικασία κατά του παιδιού του.

Τέλος, για την σύντροφο ανέφερε ότι θα μπορούσε να γνωρίζει πολλά επειδή ήταν πιο άμεση η σχέση της με τον 27χρονο. Ωστόσο, άνθρωποι από το συγγενικό περιβάλλον του 27χρονου ανέφεραν την ύπαρξη ηχητικών μηνυμάτων, στα οποία ο πατέρας απειλεί τον γιο του.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι υπάρχει άτομο που γνώριζε για την απαγωγή και προσπαθούσε να βοηθήσει τον 27χρονο. Ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας βρίσκονται οι ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος, δηλαδή το τάμπλετ και το λάπτοπ του, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν και ποιοι τον απειλούσαν.

Στο «μικροσκόπιο» παραμένουν και τα βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, την πορεία που ακολούθησαν στη συνέχεια με το όχημα των δραστών να περνάει δίπλα από περιπολικό και το σημείο που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη ανασύρει από τα αρχεία τους τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά το 2024, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν αν οι δράστες που παρέμειναν ασύλληπτοι συνδέονται με την απαγωγή και την εκτέλεση του 27χρονου.

