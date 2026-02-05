Ο 50χρονος σμήναρχος ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ Κίνας, η παρακολούθηση από την ΕΥΠ, πώς έφτασαν στα ίχνη του

Ο αξιωματικός της Πολιτικής Αεροπορίας που συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε ότι έκανε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία

Πρόκειται για 50χρονο σμήναρχο, διοικητή μονάδας στο Καβούρι, ο οποίος είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του.

Πώς τον εντόπισαν

Ο εντοπισμός του έγινε προ μερικών μηνών. Την Ελλάδα ειδοποίησε μυστική υπηρεσία άλλης ξένης χώρας. Μόλις η ΕΥΠ έλαβε το σήμα για την δραστηριότητά του, έθεσε τον σμήναρχο υπό παρακολούθηση. Η απόφαση να επέμβει και να τον συλλάβει σήμερα ελήφθη καθώς υπήρξε η εκτίμηση ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και περισσότερα «ευαίσθητα» θέματα. Ο αξιωματικός όπως προείπαμε ομολόγησε και ερευνάται και για άλλα πρόσφατα αντίστοιχα περιστατικά

Πώς δρούσε

Ο εν λόγω αξιωματικός φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του κωδικού QR που χρησιμοποιούσε για να έχει πρόσβαση στα κρίσιμα αρχεία και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στο Πεκίνο.

Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

