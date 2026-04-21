Αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης για τις θεραπείες ειδικής αγωγής προωθεί ο ΕΟΠΥΥ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες και να λειτουργήσει πιο ομαλά το σύστημα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία που συνεχίζουν να χρειάζονται υποστήριξη και μετά την ενηλικίωσή τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού, έχει ήδη συσταθεί Διεπιστημονική Επιτροπή, η οποία αναθεώρησε το πλαίσιο παροχής θεραπειών με βάση αποκλειστικά επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα. Το νέο πλαίσιο αποτυπώνεται στο σχετικό παράρτημα του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, στο άρθρο 42, όπου καταγράφονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των θεραπειών.

Ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος, ώστε να ενσωματωθούν οι νέοι όροι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όπως σημειώνει, αυτή η τεχνική μετάβαση, σε συνδυασμό με την αυξημένη ροή αιτημάτων, έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις κυρίως στο στάδιο των προεγκρίσεων για τις γνωματεύσεις ειδικής αγωγής.

Με στόχο να αποσυμφορηθεί άμεσα η εικόνα, ο Οργανισμός αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες προέγκρισης, ιδίως για τις συνεχιζόμενες θεραπείες. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιτάχυνση αυτή εκτιμάται ότι μέχρι τις 24 Απριλίου 2026 θα οδηγήσει στην έγκριση περίπου του 80% των εκκρεμών γνωματεύσεων.

Τι αλλάζει στις προεγκρίσεις

Το πιο ουσιαστικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι ότι περιορίζονται οι περιπτώσεις όπου απαιτείται προέγκριση. Ο ΕΟΠΥΥ επισημαίνει ότι, με τις παρεμβάσεις που γίνονται στο πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στόχος είναι να μειωθεί μόνιμα ο χρόνος αναμονής των δικαιούχων και να εφαρμοστεί πλήρως το νέο παράρτημα για τις θεραπείες ειδικής αγωγής.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός αναφέρει ότι:

για 115 διαγνώσεις ICD-10 δεν θα απαιτείται πλέον διαδικασία προέγκρισης,

για 210 διαγνώσεις η προέγκριση θα απαιτείται μόνο κατά την αρχική διάγνωση, με υποχρεωτική σχετική τεκμηρίωση,

για 7 διαγνώσεις δεν θα απαιτείται προέγκριση έως την ηλικία των 7 ετών, ενώ μετά θα είναι υποχρεωτική,

για 340 διαγνώσεις ICD-10 επεκτείνεται το χρονικό διάστημα ανανέωσης των γνωματεύσεων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για πολλές περιπτώσεις η διαδικασία γίνεται πιο απλή, με λιγότερα διοικητικά εμπόδια και μικρότερη ταλαιπωρία για τις οικογένειες που χρειάζονται σταθερή και συνεχόμενη πρόσβαση σε θεραπείες.

Πιο μεγάλη διάρκεια στις γνωματεύσεις

Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο είναι η επιμήκυνση της διάρκειας ισχύος των γνωματεύσεων σε συγκεκριμένες διαγνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΕΟΠΥΥ επιχειρεί να μειώσει τις συχνές επαναλήψεις της ίδιας διαδικασίας και να περιορίσει την ανάγκη για διαρκή ανανέωση εγγράφων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η φύση της διάγνωσης δεν αλλάζει γρήγορα ή δεν απαιτεί τόσο συχνή επανεκτίμηση.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται κομβική για πολλές οικογένειες, επειδή ένα από τα βασικά προβλήματα του προηγούμενου μοντέλου ήταν η επαναλαμβανόμενη γραφειοκρατική επιβάρυνση, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η θεραπευτική ανάγκη ήταν σταθερή και διαρκής.

Η στόχευση του ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνολικός στόχος είναι διπλός: από τη μία να ξεμπλοκαριστούν οι σημερινές εκκρεμότητες και από την άλλη να στηθεί ένα πιο λειτουργικό και σταθερό σύστημα για το επόμενο διάστημα. Ο ΕΟΠΥΥ επιχειρεί να δείξει ότι οι αλλαγές δεν είναι προσωρινό «μπάλωμα», αλλά μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της διαδικασίας.

Το αν αυτό θα φανεί έμπρακτα στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων θα κριθεί από το πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθεί η προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και από το αν οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν χωρίς νέα εμπόδια ή τεχνικές δυσλειτουργίες.

