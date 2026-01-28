«Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συντετριμμένος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα

Στη Θεσσαλονίκη συντετριμμένος από την τραγωδία στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών άλλων τριών, εμφανίστηκε απόψε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα και επισκέφθηκε νωρίς το βράδυ το γήπεδο της Τούμπας.

Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία

Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια ο κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε στο «σπίτι» των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης και άναψε ένα κερί στη μνήμη τους. Τον Πατριάρχη συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραΰνουν τον ανείπωτο πόνο.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Μιλώντας για τους επτά φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία. Εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συγγενείς και τους φίλους τους, όλη την Ελλάδα και το πανελλήνιο».

«Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και την Παρασκευή μετά την λειτουργία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών θα κάνουμε ένα τρισάγιο για τα επτά παλληκάρια και τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα, σημείωσε επίσης ο κ. Βαρθολομαίος.

Επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος βρέθηκε νωρίτερα σήμερα (28/1) στην Τούμπα ώστε να τελέσει επιμνημόσυνη δέηση για τους επτά νέους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς όδευαν προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

«Συλληπούμεθα τους συγγενείς και τους οικείους των κεκοιμημένων αδελφών μας και προσευχόμαστε στο Θεό ώστε να τους χαρίσει την ζωή της Βασιλείας Του. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δεν είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουμε ελπίδα, εμείς οι Χριστιανοί, γιατί ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, δηλαδή ο Θεός που πιστεύουμε έζησε όλα τα ανθρώπινα, ακόμη και την τραγικότητα του θανάτου. Ως Χριστιανοί δεν πρέπει να πιστεύουμε στη μοίρα. Αλλά τα τραγικά γεγονότα συμβαίνουν πάντοτε στη ζωή μας. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την τραγικότητα της ζωής μέσα από τον καθημερινό αγώνα και κυρίως μέσα από την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί και να βελτιώνουμε τις συνθήκες της ζωής μας», ανέφερε ο Μητροπολίτης.

