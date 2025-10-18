Είπε «πάω στη δουλειά» και χάθηκε στο κενό: Το μυστήριο πίσω από την πτώση του 44χρονου από τον πύργο «Απόλλων»

Μια ασύλληπτη τραγωδία συγκλονίζει την Αθήνα, καθώς ένας 44χρονος άνδρας, πατέρας ενός παιδιού και εν αναμονή του δεύτερου, έβαλε τέλος στη ζωή του πηδώντας από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους. Τα αίτια που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα παραμένουν άγνωστα, ενώ νέα στοιχεία δείχνουν ότι η πράξη του ίσως ήταν προσχεδιασμένη.

18 Οκτ. 2025 9:36
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η αυτοκτονία του 44χρονου άνδρα που το μεσημέρι της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου) έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους. Ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού και εν αναμονή του δεύτερου, έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόταν στο καφέ–εστιατόριο «Deos».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 44χρονος έπινε τον καφέ του όταν σηκώθηκε ξαφνικά, ανέβηκε πάνω σε έναν καναπέ και, χωρίς καμία προειδοποίηση, βούτηξε στο κενό. Ο υπεύθυνος του καταστήματος προσπάθησε να τον συγκρατήσει, όμως όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Αρμόδιες πηγές της αστυνομίας διαψεύδουν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αρχικά, πως ο άνδρας είχε δεχτεί τηλεφωνική κλήση λίγο πριν την πτώση. Αντίθετα, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, φαίνεται πως είχε προμελετήσει την πράξη του. Όπως αποκαλύφθηκε, είχε επισκεφθεί τον χώρο μία ημέρα νωρίτερα, ενώ την Παρασκευή είχε πάρει αναρρωτική άδεια από την εργασία του σε νοσοκομείο, ενημερώνοντας τη σύζυγό του πως θα πήγαινε κανονικά στη δουλειά.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο τα στοιχεία μέχρι στιγμής συγκλίνουν στο ότι ο 44χρονος είχε λάβει συνειδητά την απόφασή του. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για «ακαριαία» κίνηση, χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού: «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και νομίσαμε πως έγινε έκρηξη. Όταν βγήκαμε, είδαμε τον άνθρωπο πεσμένο στο έδαφος», είπε ιδιοκτήτρια κοντινού καταστήματος.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων.

Η νέα αυτή τραγωδία δεν είναι η πρώτη στο συγκεκριμένο κτήριο. Τον περασμένο Μάιο, ένας 25χρονος είχε χάσει επίσης τη ζωή του πέφτοντας από τον ίδιο όροφο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια του χώρου.
