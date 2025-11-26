«Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος», «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα», μεγάλος χαμός στη Βουλή με Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

Στα άκρα οδηγήθηκε η συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής με τους Αδωνι Γεωργιάδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν βαρύτατες καταγγελίες και οξύτατους χαρακτηρισμούς για την υπόθεση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε «Χίτλερ» “αρχιψεύταρο” τον Υπουργό Υγείας ισχυριζόμενη ότι ο κ. Καραναστάσης δεν “έκλεψε” την βουλευτική έδρα στην Α’ Αθήνας καθώς στις εκλογές του Μαΐου το κόμμα της δεν μπήκε στην Βουλή, ενώ για την επαναληπτική αναμέτρηση του Ιουνίου 2023 η πρώτη σε “σταυρούς” Ελένη Δημοπούλου παραχώρησε “οικειοθελώς” την θέση της στον γνωστό ηθοποιό.

Η κα Κωνσταντοπούλου επιχείρησε μάλιστα να αναμεταδώσει από το βήμα της Ολομέλειας το βίντεο που έχει ανεβάσει στο tik tok κατά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση Καραναστάση προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προεδρείου.

“Αυτά που κάνετε δεν προβλέπονται” της εξήγησε ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Βασίλης Βιλιάρδος με την κα Κωνσταντοπούλου να επιμένει. “Που τα λέει αυτά ο Κανονισμός; Δεν ισχύει αυτό που λέτε” είπε η πρόεδρος της Πλεύσης με τον κ. Βιλιάρδο να σχολιάζει “ούτε να χορεύουμε στην Ολομέλεια απαγορεύει ο Κανονισμός αλλά καλό είναι να μην το κάνουμε”.

Αντιδρώντας στους ισχυρισμούς ο κ. Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων

“Ο θεός αγαπάει τον κλέφτη αγαπάει και τον νοικοκύρη. Εσείς είστε ο ψεύτης. Είπατε ότι είναι ψέματα αυτά που λέμε για τον διορισμό Καραναστάση. Δεν είναι διορισμένος είπατε γιατί η πρώτη σε “σταυρούς”, η κα Δημοπούλου οικειοθελώς παραχώρησε την θέση της. Ας δεχτούμε ότι αυτό είναι αλήθεια. Τότε ο κ. Μπιμπίλας που που είναι εδώ μέσα “κλέβοντας” την έδρα της κυρίας Δάλλα που δεν του την έδωσε θα πρέπει να παραιτηθεί”

Μύλος στη Βουλή με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου

Ο διάλογος πυροδοτήθηκε την στιγμή που η κα Κωνσταντοπούλου έβγαλε το κινητό και άρχισε να αναμεταδίδει την ανάρτηση στο tik tok.

Βιλιάρδος: Δεν επιτρέπεται αυτό. Σας παρακαλώ…

Κωνσταντοπούλου: Τι δεν επιτρέπεται ;

Βιλιάρδος: Γιατί επιμένετε; θεωρείτε ότι θα έρχεται εδώ ο καθένας με ένα βίντεο και ένα μαγνητόφωνο;

Κωνσταντοπούλου: Σας παρακαλώ

Βιλιάρδος: Εντάξει τελειώσατε;

Κωνσταντοπούλου: Είναι απρέπεια αυτό που κάνετε. Σας φοβίζουν ακόμα και τα βίντεο της βουλής. Τι κατάντια τι βρώμια

Γεωργιάδης: προσπερνώ το τελευταίο σόου με το βίντεο. Απαράδεκτο. Παραβιάζει τα πάντα με τόσο εξόφθαλμο και χυδαίο τρόπο. Πήρατε ένα κόμμα από το μηδέν- και μπράβο σας – το βάλατε στην Βουλή και τώρα είστε κάτω από την Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου. Ο νόμος για τις εκλογές με λίστα εντός 18μήνου από την διεξαγωγή των προηγούμενων έγινε για να μην εξαντλούνται χρηματικά οι υποψήφιοι. Έγινε όμως με την δέσμευση του σεβασμού στην λαϊκή βούληση της πρώτης αναμέτρησης. Ο πρώτος σε σταυρούς μπαίνει πρώτος στην λίστα. Δεν έγινε για να έχει ο εκάστοτε αρχηγός το προνόμιο να βάζει όποιον βουλευτή θέλει στην Βουλή. Ο αρχηγός έχει το προνόμιο να φτιάχνει την λίστα επικρατείας.

Όλοι οι υπουργοί είμαστε διορισμένοι. Εκλεγόμαστε βουλευτές και διοριζόμαστε υπουργοί. Τι κάνατε εσείς; Τιμώ την μεγάλη αγάπη που δείχνετε στον Καραναστάση αλλά δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ο κ. Καραναστάσης δεν κατέβηκε να διεκδικήσει σταυρό εκλογής.

Κακώς . Ήταν διάσημος θα μπορούσε να βγει. Δεν κατέβηκε όμως. Το επιχείρημά σας ότι δεν έχασε κανείς την έδρα καθώς δεν είχατε μπει στην Βουλή είναι σοφιστεία. Ο σεβάσμος αφορά στην σειρά κατάταξης.

Δεν το έκαναν όλα τα κόμματα. Το έκαναν μόνο η Πλεύση Ελευθερίας οι Σπαρτιάτες και η Νίκη.

Κωνσταντοπούλου: έχετε αποκαλυφθεί τι ψευταράς είστε. Αδιόρθωτος ψεύτης. Δικαιολογείτε τα αδικαιολόγητα. Τόσο καιρό δεν λέγατε ότι εξελέγησαν βουλευτές και οι σημερινοί βουλευτές της Πλεύσης τους έκλεψαν την έδρα. Εσείς τα λέγατε και εσείς είστε ψεύτης. Τον Μάιο δεν υπήρχαν βουλευτές της Πλεύσης. Είναι ένα τεράστιο ψέμα που εσείς επινοήσατε για να χτυπήσετε την Πλεύση και τον Καραναστάση. Το κάνατε εσκεμμένα με εντολή Μητσοτάκη . Το έκαναν και άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ .

Λαμπρούλης : είστε ψεύτρα

Κωνσταντοπούλου: στην κα Φόνσου στην κα Διγενή δεν τους ζητήσετε να παραιτηθούν; Αυτά δεν τα είχε καταγγείλει τότε η ΝΔ. Η Πλεύση σας ενοχλεί. Οι βουλευτές μας είναι όλοι μαχόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι κολλητοί μου. Δεν είμαστε σαν κι εσάς με Σεμερτζίδου. Ούτε έχουμε ράβδους χρυσού σε λίστες της Ελβετίας.

Γεωργιάδης: ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Να δούμε τον ισχυρισμό σας να δούμε ποιος λέει ψέματα

Κωνσταντοπούλου: εσείς

Γεωργιάδης: παρακαλώ πρόεδρε προστατέψτε με

Βιλιάρδος: παρακαλώ μην το κάνετε κυρία Κωνσταντοπουλου

Κωνσταντοπούλου: εσείς δεν με προστατέψατε πριν

Βιλιάρδος: μα εμφανίσατε μαγνητόφωνο. Τι να σας πω;

Κωνσταντοπούλου: απαγορεύεται από τον Κανονισμό;

Βιλιάρδος: απαγορεύει ο Κανιονισμός να χορεύει κανείς εδώ;

Κωνσταντοπούλου: αυτό που κάνετε είναι εξυπηρέτηση στην κυβέρνηση

Γεωργιάδης: ο θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά και τον νοικοκύρη

Ζωή: είστε ψεύτης

Γεωργιάδης: Μην με διακόπτετε επιτέλους ανάγωγη. Σταμάτα. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και έρχεσαι στην βουλή να μας κάνεις μαθήματα.

Αν ισχύουν όσα είπατε για τον κ Καραναστάση ότι οικειοθελώς του παραχωρήθηκε η θέση τότε ο Μπιμπιλας πρέπει να παραιτηθεί. Πήρε την θέση της κυρίας Δάλλα χωρίς την δική της θέληση. Ή ο Καραναστάσης δικαίως είναι εδώ μέσα και αδίκως ο Μπιμπιλής ή το αντίθετο. Για να καταλάβετε ποιος είναι ψεύτης. Έρχεστε εδώ υποτίθεται υπέρ των γυναικών. Γιατί κόψατε τυχαία 3 γυναίκες για να βάλετε 3 άντρες;

Με τον Κασιδιάρη μαζί ρίξατε την κυβέρνηση του Σαμαρά.

Κωνσταντοπούλου: γελάω γιατί είστε πραγματικά γνήσιος ψεύτης. Βγήκατε εκτός εαυτού αποκαλύπτοντας το χιτλερικό σας πρόσωπο. Πάρτε μια ανάσα. Καταληφθήκατε να λέτε ψέματα. Είναι η δεύτερη φύση σας

