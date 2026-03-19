Έκκληση της αδελφής της 24χρονης για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της στη Βέροια

19 Μαρ. 2026 21:30
Pelop News

Κρίσιμη είναι η κατάσταση , στην οποία παραμένει η 24χρονη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η κοπέλα εντοπίστηκε το βράδυ της 17ης Μαρτίου σοβαρά τραυματισμένη και πεσμένη στο έδαφος από περίοικους στη Βέροια.

Γεννητούρια μέσα σε ασθενοφόρο!

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας και από εκεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο μεταξύ, ο τραυματισμός της κοπέλας εξελίσσεται σε γρίφο, καθώς δεν έχει εμφανιστεί – μέχρι στιγμής – στις αρχές κάποιος αυτόπτης μάρτυρας.

Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία και αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Το ενδεχόμενο της ληστείας έχει αποκλειστεί αφού στην κατοχή της 24χρονης βρέθηκαν το κινητό της τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Η αδελφή της κοπέλας απευθύνει έκκληση όποιος γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας κοντά στην περιοχή του αρχαιολογικού μουσείου της Βέροιας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς – λόγω της κατάστασης της υγείας της – δεν είναι σε θέση να μιλήσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:30 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ, στην οποία σημειώθηκε τζακ ποτ
22:20 «Η απαξίωση του Εκπαιδευτικού είναι η καταδίκη του μέλλοντος Καμία ανοχή στη βία-Ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς»
22:12 «Γονείς από την κόλαση»: Οδήγησαν την κόρη τους στον θάνατο από ασιτία! Βρέθηκε αποστεωμένη και μόλις 36 κιλά
22:00 Η ΑΕΚ προκρίθηκε, αλλά για ένα ημίχρονο τα έκανε όλα λάθος!
21:50 Καρυστιανού: Καταγγέλλει «Ομερτά» στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας
21:39 Πάτρα: Πώς συνελήφθη αρχαιοκάπηλος με χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα
21:30 Έκκληση της αδελφής της 24χρονης για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της στη Βέροια
21:23 Γεννητούρια μέσα σε ασθενοφόρο!
21:11 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 31,1% η ΝΔ που συσπειρώνεται, στο 13,6% το ΠΑΣΟΚ
21:01 Απατεώνες απέσπασαν 79.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
20:51 Πρώην του Προμηθέα φέρνει και πάλι στην Ελλάδα ο Πανιώνιος
20:41 «Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν», νέες καταγγελίες από καθηγητές για επιθέσεις μαθητών
20:31 Τραμπ: Οι «χρυσές» πωλήσεις όπλων σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιορδανία
20:20 Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 16χρονος που έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του
20:10 Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για Οδοντωτό: Πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα
20:00 Το απρόβλεπρο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ντουμπάι και ξερό ψωμί
19:57 Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων για ΝΔ, φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14% και χάντικαπ 17,1 μονάδων
19:48 Καιρός: Χειροτερεύει, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο
19:34 ΕΛΑΣ: Εξάρθρωσε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ